Este bendito Torneo Regional Amateur vino de la mano con sorpresas en su segunda presentación, algo que no había tenido en la primera fecha, donde todo quedó empatado como si fuera un coctel de partes iguales, pero en la segunda, el sacudón de lo que no se pensaba apareció como por encanto desde los primeros partidos.

El que abrió esta posibilidad fue precisamente Independiente de Puerto San Julián, un equipo que venía de perder el primer partido con el vecino de enfrente, el de la otra cuadra, el Atlético, y de yapa como si esto no fuera poco en el torneo doméstico volvió a perder durante la semana con el Júpiter de Piedra Buena por lo que llegaba a Río Gallegos para enfrentar a los petroleros que venían de ganarle los de Las Heras con un dos a uno clarito como el agua.

Sin embargo a la hora de entrar en el complejo celeste, los de San Julián dejaron los antecedentes debajo de la cama y con mucha hidalguía y fútbol picante, dieron vuelta la tortilla para tomar por sorpresa a los petroleros que no tuvieron tiempo de darse cuenta lo que pasaba y al término del primer parcial, estaban 3 a cero abajo y en aumento.

En el segundo tiempo hicieron de todo pero no alcanzó porque los visitantes se defendieron como gato panza arriba y no hubo forma y el resultado final marcó la primera sorpresa total del torneo con un resultado que no estaba en los papeles de nadie.

Cuando el fresco de la noche cayó para jugar con pasamontaña, los “Pachín Boys” de Escorpión dieron cuenta de los de Calafate como era de suponer con dos pepinos de González y Toledo para que no haya dudas y después en su casa, los albiverdes dieron cuenta de los bancarios por un solo poroto de distancia en un resultado que podría haber sido mas o menos para cualquiera, aunque los refuerzos de los dueños de casa hacen mucho peso.

La segunda sorpresa la dieron los vecinos de abajo cuando los de Unión Santiago en esta su primera aparición en un torneo Regional, le pegaron un sopapo espectacular a los mercantiles de Ushuaia para ganarles por demolición en un 4 a 0 destructivo, con dos de Cornejo, otro de Cruz y el último de Morinigo que dejaron como saldo la venganza, dado que los de Unión habían perdido cuatro a cero con los camioneros en la primera fecha.

Si queríamos salir de los empates lo hicimos y se diría que en forma violenta, pero así es el fútbol, con todo lo que brinda y regala para complicarle la vida a los que dicen que las saben todas, y hubo también un tercer golpe de sorpresa porque en Comodoro, los de Newbery habían empatado en la primera con la CAI nada menos, pero distraídos con el resultado y mirando el sol que se prendía en la punta del Chenque, no vieron venir con todo desde el norte por la ruta Tres a los empleados de comercio birome en mano, y perdieron el sentido de la ubicación y cayeron dos a cero nada menos, la tercera sorpresa de la segunda fecha, otro resultado no esperado por nadie, y menos por los de Newbery, que salieron del empate pero para abajo.

Con el muestrario de los de arriba y los de abajo, los que clasifiquen en la zona local parece que tendrán buenas chances, pero esto recién empieza, y la tercera puede ser la vencida, pero recién lo sabremos la semana que viene.