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Bajo la conducción técnica de Juan Pablo Daldosso, el conjunto “albiverde” tuvo una destacada actuación y se impuso por 5 a 2 en el encuentro decisivo frente a Talleres disputado en el gimnasio Eva Perón, escenario que lució colmado y con un clima festivo generado por el aliento constante de las familias.

El título representa mucho más que una victoria deportiva: refleja el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de un grupo de pequeños jugadores que durante el torneo fueron sumando experiencias y fortaleciendo sus valores dentro de la cancha.

La gran final estuvo acompañada por el colorido de las tribunas, donde padres, madres, familiares y amigos se hicieron presentes para alentar a los protagonistas y transformar la jornada en una verdadera celebración del deporte infantil.

Desde la institución destacaron el compromiso de cada integrante del plantel, el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Juan Pablo Daldosso y el permanente apoyo de las familias, piezas fundamentales en este camino.

Con alegría y orgullo, la institución felicitó a los pequeños campeones con un posteo en sus redes oficiales: “¡Felicitaciones, campeones! a celebrar!”, expresaron.

El plantel campeón estuvo conformado por Ciro Zavoiski, Martín Picuni, Valentín Abatte, Felipe Gamín, Lorenzo Torres, Lionel Águila, Simón Fernández y Cipriano Molina. Además, la categoría también contó con la participación de Bastián Malbenda, Noah Muñón, Gio Velásquez y Bastián Mansilla.

Los pequeños grandes campeones junto al técnico Juan Pablo Daldosso.