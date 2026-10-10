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La Superliga Femenina de Fútbol se prepara para vivir un nuevo fin de semana de competencia con la disputa de la octava y la novena fecha del campeonato, en una programación que reunirá a varios de los equipos protagonistas de la temporada y que puede generar movimientos importantes en la tabla de posiciones.

La actividad se desarrollará en la cancha de Ferro YCF “Don Pedro Agüero”, con encuentros programados para este sábado 10 y domingo 11 de octubre. La paridad en los primeros puestos anticipa dos jornadas importantes para los equipos que pelean por mantenerse en la lucha por el liderazgo.

La programación comenzará este sábado, correspondiente a la octava fecha, con dos partidos. Desde las 18:00, Hispano B se enfrentará a Atlético Sur en uno de los cruces más atractivos del fin de semana, ya que ambos conjuntos comparten la cima de la clasificación con 17 puntos. Una hora más tarde, a las 19:00, Boxing se medirá con Las Sin DT, en otro encuentro que tendrá incidencia en el desarrollo de la jornada.

El domingo, la novena fecha ofrecerá cinco partidos consecutivos. La actividad comenzará a las 14:00 con el enfrentamiento entre Estrella Femenino y Petrel. A las 15:00 será el turno de Huracán frente a Hispano A, mientras que desde las 16:00 se medirán Berto y Don Bosco.

La programación continuará a las 17:00 con el duelo entre Libertad Femenina y Las Sin DT, y se cerrará a las 18:00 con el cruce entre Defensa y Justicia y Atlético Sur, otro compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones de los equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares.

En cuanto a la tabla de posiciones, Hispano B y Atlético Sur comparten el primer puesto con 17 unidades, aunque el desarrollo de sus respectivos compromisos podría establecer diferencias en la parte alta de la clasificación. Detrás aparecen Huracán, Defensa y Justicia y Libertad Femenina, todos con 15 puntos, a solo dos de los líderes y con la posibilidad de seguir prendidos en la pelea.

Boxing ocupa la sexta posición con 14 unidades, mientras que Estrella se ubica séptimo con 12 puntos. Más atrás aparecen Berto, con ocho; Petrel, con seis; y Las Sin DT, con cinco. En el tramo inferior de la clasificación se encuentran Don Bosco, con tres unidades, e Hispano A, que suma dos puntos.

Con dos fechas que concentrarán una importante cantidad de partidos y varios cruces entre equipos con objetivos diferentes, la Superliga Femenina promete un fin de semana de intensa actividad. La lucha por la cima, la búsqueda de regularidad y la necesidad de sumar puntos serán algunos de los principales atractivos de una competencia que mantiene la expectativa abierta en cada jornada.

La pelota vuelve a rodar en Ferro YCF y la Superliga Femenina entra en un nuevo capítulo, con Hispano B y Atlético Sur en lo más alto y varios equipos dispuestos a dar pelea.