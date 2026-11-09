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En la Copa de Plata, Boxing consiguió el primer boleto a la gran final tras vencer por 2 a 0 a Berto, mostrando su contundencia en un partido clave. Por su parte, Estrella también logró su objetivo al imponerse por 1 a 0 frente a Atlético Sur, resultado que le permitió meterse en la definición por el campeonato. De esta manera, Boxing y Estrella se enfrentarán por el título de Plata, mientras que Berto y Atlético Sur deberán disputar el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

Por el lado de la Copa de Oro, las semifinales ofrecieron dos encuentros de gran paridad. Hispano B y Huracán igualaron 0 a 0 durante el tiempo reglamentario y debieron definir la clasificación desde el punto penal. Allí, Hispano B se quedó con la victoria por 4 a 3 y aseguró su lugar en la gran final.

Estrella definirá la Copa de Plata con Boxing.

En la otra llave, Libertad y Defensa y Justicia protagonizaron un duelo igualmente cerrado, que terminó sin goles. La definición por penales volvió a ser determinante y, en una serie muy ajustada, Defensa y Justicia se impuso por 7 a 6 para quedarse con el último pasaje a la final.

Con estos resultados, Hispano B y Defensa y Justicia se medirán por el título de la Copa de Oro, en tanto que Huracán y Libertad se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto.

De esta manera, la Superliga Femenina ya tiene definidos sus cuatro partidos decisivos. Boxing y Estrella buscarán consagrarse en la Copa de Plata, mientras que Hispano B y Defensa y Justicia irán por la gloria en la Copa de Oro. Una jornada que promete grandes emociones y que marcará el cierre de una competencia que tuvo intensidad, compromiso y mucho fútbol femenino.