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La Superliga Femenina de fútbol se prepara para vivir una jornada decisiva con la disputa de los encuentros que definirán las posiciones finales de las Copas de Oro y Plata. La actividad tendrá lugar en la cancha Don Pedro Agüero de Ferro YCF, donde se conocerán los equipos campeones de ambas competencias.

Luego de una intensa etapa de semifinales, quedaron establecidos los cruces por el tercer puesto y las dos finales del certamen, que tendrán como protagonistas a equipos que buscarán coronar su participación con una consagración.

La programación comenzará a las 18:00 con el enfrentamiento entre Berto y Atlético Sur, que se medirán por el tercer puesto de la Copa de Plata. A las 19:00 llegará el turno de la final de esta categoría, con Boxing y Estrella frente a frente en busca del título.

La actividad continuará a las 20:00 con el partido entre Huracán y Libertad, que definirán el tercer puesto de la Copa de Oro. Finalmente, a las 21:00, Hispano B y Defensa y Justicia protagonizarán el encuentro más esperado de esta categoría, cuando salgan a la cancha para disputar la gran final.

La definición de la Copa de Oro tendrá un condimento especial, luego de unas semifinales sumamente parejas que debieron resolverse desde el punto penal. Hispano B consiguió su clasificación tras imponerse por 4 a 3, mientras que Defensa y Justicia logró el pasaje a la final al ganar su serie por 7 a 6, después de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario.

Estrella se medirá en la final de la Copa de Plata contra el Boxing Club.

De esta manera, ambos equipos buscarán coronar su recorrido con la consagración, en un enfrentamiento que promete mucha expectativa. Por su parte, Boxing y Estrella tendrán la oportunidad de cerrar su participación en la Copa de Plata con una vuelta olímpica.

Con cuatro encuentros consecutivos y dos títulos en juego, la cancha Don Pedro Agüero de Ferro YCF será el escenario de una jornada que concentrará la atención del fútbol femenino local y marcará el cierre de las competencias, con la consagración de las nuevas campeonas de las Copas de Oro y Plata.