La tenista alemana Angelique Kerber se prepara para regresar al circuito luego de haber sido madre

La tenista alemana Angelique Kerber, exnúmero uno del mundo, admitió hoy estar ilusionada por su inminente regreso al circuito luego de un año y medio de ausencia y tras el nacimiento de Liana, su primera hija.

"Estoy muy ilusionada por volver a competir. También me siento algo nerviosa porque no tengo claro en qué punto me encuentro y como saldrá todo", analizó la alemana de 35 años, quien alcanzó el número uno del ranking mundial de la WTA en 2016.

"Mi regreso al circuito será el mayor desafío de mi carrera, creo que estoy los suficientemente preparada y espero hacerlo en el nivel que tenía antes, aunque hace muchísimo que no juego ningún partido", añadió Kerber, según consignó la agencia de noticias DPA.

La alemana conquistó a lo largo de sus 20 años de carrera (debutó como profesional en 2003) 14 títulos, los más importantes los tres de Grand Slam: Australia y el US Open en 2016, y Wimbledon en 2018.

"Mi primer objetivo es competir para saber donde estoy parada, y adaptarme a la nueva vida ya que viajaré a los torneos con mi hija", adelantó Kerber, quien competirá desde el 30 de diciembre en la United Cup, que se celebrará en Sidney, Australia. (Télam)