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El encuentro entre Boxing Club y Bancruz será sin lugar a dudas el partido mas importante de la tercera fecha y se jugará el domingo en cancha de los albiverdes de este torneo corto que pone a los dueños de casa ante la necesidad de sumar bien, a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora con dos igualdades frente a Escorpión y a Ferrocarril, donde la gente de Clavel no ha podido sumar de a tres y esto en un torneo que en una fecha mas llega a la mitad, es complicadito.

Los bancarios por su parte con una fecha libre y un partido ganado suman como para ubicarse por lo que buscarán seguramente tener un saldo favorable y mantener la buena posición que lucen hoy en el tablero como para pensar que todo viene bien por ahora, pero deberán visitar el “Pichón Guatti” con respeto conocedores de sus rivales.

El domingo arrancará a las 14 horas en campo celeste con la visita de los petroleros de UPP y los dueños de casa, con estos agrandaditos después del triunfo en la Copa Ciudad y con ansias de sumar mas y mas, máxime con el resultado obtenido en la fecha anterior donde le ganaron por buen margen a Unión y esto los compensó con el franco de la primera fecha, mientras que sus rivales que viene de dos triunfos, el último por demolición a Defensores por 11 a 0, vienen con vientos favorables a babor y a estribor.

Los petroleros suman bien y mas que bien con estos dos resultados y apuntan a conservar la vanguardia de alguna manera, por lo que a los celestes les costará aunque estén en su propia casa, por lo que es otro partido a tener en cuenta porque como se dice en los corrillos, no se puede pinchar en este pasaje tan cortito, porque esto suma al final cuando hacen falta los puntitos que se extraviaron en mitad del camino.

Tanto para los hispanistas como para los petroleros, un resultado favorable los condicionaría a encabezar posiciones y por esta cuestión se jugarán con todo para superar cualquier contingencia, lo que hará este encuentro mas que atrayente como para arrancar un domingo saludable, mientras que en cancha de Boca en la avenida Asturias y a las 16 horas, los locales recibirán a Ferrocarril, donde dos clásicos de otro tiempo como el “Mono” Martínez y “Edu” Belmonte se encontrarán de nuevo frente a frente como estuvieron mas de una vez en esta historia del fútbol local.

Los de Boca vienen de dos resultados adversos pero por poca monta, uno frente a los petroleros de UPP por la mínima y remataron el segundo por 1 a 2 frente a los de Escorpión, por lo que no suman a favor pero aquí no se puede regalar nada porque todo aumenta y hay que llegar bien en un año difícil, mientras que los de Ferro con un encuentro perdido contra los bancarios y un empate con los albiverdes, ponen la sal necesaria a un enfrentamiento que también parece ser transcendente para las intenciones de ambos.

Finalmente en cancha de Defensores, los dueños de casa reciben a Escorpión a las cinco de la tarde , tratando de superar los dos resultados que llevan hasta ahora que son casi lapidarios pero que pueden mejorar, aunque es complicado haber caído de esa manera pero la fuerza del equipo puede mas en todo caso, y deberán morigerar los números y tratar de cambiar cosas a favor para que no se repita ni el 6 a 1 ni el desastroso 11 a 0 del último encuentro.

Por su parte Escorpión si puede hacerle 25 lo intentará porque le hace falta luego del empate con el Boxing en la primera fecha y mas allá del triunfo contra Boca, porque suma cuatro solamente y le hace falta bastante mas para seguir en la discusión, por lo que lo que pase en la cancha de la costanera, dará una idea de lo que puede quedar en la tabla con los que intentan subir a fuerza de goles y los que pretenden transitar por otro camino menos pedregoso a la hora de buscar puntos.

Suspensión en cuarta para Boxing Club

No solo se suspendió el encuentro programado del pasado miércoles frente a Talleres lo que mantiene la tabla de cuarta en suspenso, sino que anoche se suspendió también de común acuerdo el encuentro que los albiverdes debían mantener con Unión Santacruceña y se produjo por el partido que jugó la selección nacional, lo que hizo que se reprogramar para el lunes a las 20.15 horas.

De todos modos el fin de semana tendrá tres encuentros activos como el que jugarán Ferro contra Bancruz con los primeros perdidosos de las dos fechas anteriores y los segundos con una fecha libre y otra perdida con los celestes de Hispano, por lo que ninguno de los dos tiene mucho para ganar pero sí mucho para perder y los de Escorpión jugarán con los ásperos de Talleres que vienen bien pero les falta el suspendido contra Boxing por lo que también esperan para saber como quedarán al final.

El último encuentro de la cuarta división pone a los de Boca frente a Hispano con el primero con uno y uno como el que perdieron frente a Talleres y el que ganaron frente a Unión por buena diferencia ( 6 a 1), mientras que los celestes que están mas que contentos por como viene el año, suman dos ganados por la misma diferencia ( 5 a 1 ) a los bancarios y después a los ferrocarrileros, por lo que tiran a insoportables de contentos.

Con este panorama la cuarta deberá esperar los partidos suspendidos y mientras tanto, esta tercera fecha acomodará a algunos pero esta bastante complicado salvo para los celestes, que están como chico con zapatos nuevos.