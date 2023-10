Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El viernes por la tarde se había lanzado la programación oficial, pero a la noche del mismo día la Liga de Fútbol Centro decidió suspender la fecha. A continuación el comunicado de prensa: “Informo a las instituciones afiliadas, con relación a los pronósticos para los días 7 y 8 de octubre: donde se la información de Alerta naranja y amarilla, con ráfagas de viento que oscila entre 80/110 km/h. Por tal motivo, la Liga de Fútbol Centro ha resuelto postergar la tercera fecha del torneo 2023 ‘Centenario Asociación Club Independiente’ a disputarse este fin de semana, siendo postergada con fecha a determinar.”

Los partidos que debían jugar eran: Independiente vs. Huracán de Gobernador Gregores, Atlético Santa Cruz vs. Sportivo Santa Cruz-clásico-, Cruz del Sur vs. Racing y Atlético San Julián vs. Argentinos del Sud.

Esta fecha iba a ser muy interesante debido a que se iba a disputar el histórico clásico entre Atlético y Sportivo Santa Cruz, además del partido entre Independiente y Huracán.

La Liga de Fútbol Centro tendrá dos representantes dentro del Torneo Regional Amateur, que comenzará a fines de octubre. Esto es histórico, desde la creación de este torneo nunca hubieron dos clubes que jugarán este importante campeonato.

Ellos son Independiente de San Julián y Huracán de Gobernador Gregores, estarán juntos al Atlético Boxing, Club Ferrocarril YCF de Río Gallegos, Deportivo Esperanza de El Calafate, Deportivo Nocheros de Las Heras, Estrella Norte de Caleta Olivia.

El próximo fin de semana se jugará la cuarta fecha, la tercera quedará a disputarse al final del campeonato o dentro de unas semanas.