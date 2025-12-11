Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Curiosamente se dará entre provincianos la tercera ronda del torneo Regional Amateur, cuando el próximo fin de semana el Atlético Boxing Club reciba la visita del Atlético de Puerto San Julián, situación que se dará también en Tierra del Fuego y en Comodoro Rivadavia en la provincia del Chubut.

Entre los fueguinos, Camioneros de Río Grande jugará con Camioneros de Ushuaia en un juego mas que clásico que ya tuvo su resultado en el arranque del Regional cuando los de Río Grande ganaron 3 a 1 en el primer encuentro disputado el 24 de octubre pasado, por lo que ya se conocen sobradamente y conforman el “partido” de la isla.

Si los fueguinos juegan entre sí, los santacruceños también lo harán toda vez que Boxing Club jugará con el Atlético en un duelo provincial por demás interesante, dado que los galleguenses que ya cuentan con una historia mas que importante en el magno torneo, pretenderán seguir adelante como lo han hecho en los últimos años.

El Boxing recibe a Atlético que ingresa a este Regional luego de haber ganado no solo el torneo Clausura de la Liga Centro 2024 sino también el de campeón de campeones de dicha liga 2024, con historia medianamente fresca con un primer torneo local en la temporada 77/78, repitió en la temporada 88/89 y ganó el oficial de 2008, el oficial de 2021 y con el título del año ingresa al torneo Regional Amateur.

El Boxing Club tiene un historial espectacular, habiendo jugado su primer torneo regional en 1973, y repitiendo su participación en los últimos años, habiendo llegado a arañar el ascenso con Nicanor Otamendi por lo que cuenta con sobradas causas para intentar seguir por ese camino.

Para completar esta curiosidad provinciana, en Comodoro Rivadavia Jorge Newbery jugará su primer encuentro este fin de semana nada menos que con la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), quienes ya se midieron en la primera fecha de octubre, empatando por 1 a 1 con goles de Alex Sosa y de Franco Flores, por lo que habrá chispas de todo tipo en este encuentro.

Cabe consignar que esta ronda es a dos encuentros ida y vuelta, por lo que el próximo 21 de diciembre se disputará el encuentro cambiando las localías, donde los de Ushuaia tendrán que ir a Río Grande y el Atlético Boxing Club viajará a San Julián, mientras que los chubutenses no se moverán de Comodoro, ambos en su casa, y para adelantar un poco como sigue esta historia, el ganador de Boxing/Atlético jugará con el ganador de los dos Camioneros, mientras que el ganador de Newvery/CAI, jugará con el ganador de Villalonga con J.J.Moreno de Trelew en la quinta ronda.