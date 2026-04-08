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El director del área de Recreación y Deportes de la Universidad de la Patagonia Austral Prof. Marcelo Cárdenas pasó por los micrófonos de LU12 AM680 e invitó a toda la comunidad a sumarse a una nueva edición de la bicicleteada que organiza la Universidad de la Patagonia Austral Río Gallegos para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física.

Para participar de la actividad es necesario completar un formulario que se encuentra disponible en las redes de la UNPA-UARG o bien acercarse al campus de la universidad después de las 17 horas y completarlo personalmente. Incluso se podrá hacerlo el mismo día previo a la concentración.

En ese sentido, la concentración será a las 10:00 am. del día sábado 11 de abril para realizar la largada a las 10:30 horas. Previamente habrá una charla sobre el cuidado del medio ambiente y se tendrá en cuenta que todos los participantes cuenten con las medidas de seguridad correspondientes.

Este año el recorrido implicará dos circuitos distintos. Uno de 8 kilómetros que va por detrás de la reserva costera urbana y uno de 12 kilómetros que continúa el camino del primero pero continúa para el lado de Río Chico y regresa por la calle paralela.

Prof. Marcelo Cárdenas organiza una nueva bicicleteada por el Día Mundial de la Actividad Física.

Cabe destacar que la Universidad se encargará de proveer agua a todos los ciclistas con un puesto de hidratación dispuesto para tal fin.

Sobre el clima, el Prof. Cárdenas anticipó que si bien estará nublado, habrá una temperatura agradable y sin viento. Asimismo pidió estar alerta el día viernes a la confirmación oficial porque siempre este tipo de eventos está sujeto a las condiciones climáticas.

El encargado del área de Recreación y Deportes también adelantó que estarán acompañados por el referente de Aluen Cicloturismo Enrique Vellio, que siempre se ofrece desinteresadamente a acompañar este tipo de actividades.

A su vez habrá además una camioneta de la Universidad haciendo el recorrido por cualquier imprevisto que pueda surgir.

Por último, Cárdenas comentó que la idea es organizar dos bicicleteadas más durante el año. Una sería a mitad de año y otra para el aniversario de la Universidad el 6 de diciembre.