Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció este lunes a los 47 años en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde se encontraba internada tras haber sufrido un ACV isquémico.

“Locomotora” transcendió la actividad deportiva y fue parte del “Bailando por un sueño”. Además, recientemente se había sumado al elenco de “En el barro”, el spin-off de la exitosa serie de Netflix “El Marginal”, que se estrenará este 14 de agosto.

Por su trayectoria deportiva y su historia de vida, cada una de sus declaraciones resultaba motivadora por lo cual su participación -el sábado 13 de agosto de 2022- en el programa “Gallegos Emprende”, donde brindó una charla motivacional en las instalaciones del Río Gallegos Tennis Club en la capital santacruceña fue más que oportuna.

En encuentros anteriores del programa de apoyo al emprendedor, promovido por el Municipio de Río Gallegos, habían disertado el artista Milo Lockett, el empresario Ricky Sarkany y la influencer Dadatina.

Antes de la charla motivacional, “Locomotora” fue recibida por el intendente Pablo Grasso en su despacho, oportunidad en la que la deportista le obsequió unos guantes autografiados y recibió una bandera de Río Gallegos.

Ante 800 personas, la deportista inició la charla recordando su infancia y años de escuela en los que sufrió bullying y fue discriminada por provenir de una familia de escasos recursos.

“El bullying era normal y nadie decía nada”, recordó. “A mí no me gustaba y yo los cagaba a trompadas. ¿Por qué me van a tocar a mí si no me gusta?”, señaló al tiempo que reconoció que eso le significó pasar muchas horas en la dirección de la escuela.

“¿Qué tiene que ver la pobreza con la inteligencia? A mí no me dieron la bandera por ser pobre y años más tarde llevé la bandera argentina por el mundo siendo campeona mundial de boxeo, pero eso no fue un regalo que me dio Dios por haber sufrido, fue porque luché, la lucha está acá adentro en el corazón”, afirmó.

Además, recordó cómo vivió la violencia de género por parte de su pareja. “Me sentía una basura porque me hacia creer que era una basura”. Cuando la violencia también alcanzó a su hijo de apenas 10 días, “Locomotora” dijo basta.

Afirmó que pelea por “la igualdad” y que quiso compartir su experiencia sabiendo que muchas mujeres hoy están atravesando esa situación.

De changa en changa llegó a trabajar a una radio donde daba las noticias y fue leyendo una noticia sobre Mike Tyson que comentó su interés en el boxeo. Así comenzó su carrera profesional.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando el intendente y “Locomotora” entregaron un presente a Gabriel Rodríguez, un joven que fue destacado como ejemplo de superación.

Rodríguez, quien es personal trainer, sufrió un accidente camino a Punta Arenas en 2015 y producto de las lesiones, quedó en silla de ruedas. Sin embargo, eso no lo detuvo, por lo que continuó entrenando, trabajando y motivando a otras personas a perseguir sus sueños.

“Tenés que luchar por tus sueños y no rendirte”, manifestó y por sobre todas las cosas, pidió “no dejen de luchar por su felicidad”.

En 2022 se preveía que la historia de vida de “Locomotora” llegase a la pantalla de Netflix, según ella misma había adelantado, sobre lo cual manifestó su anhelo de que el cierre de la serie fuese en la Escuela Municipal de Boxeo de Río Gallegos de la que es madrina.