Ya tiene fecha para el 21 y 22 de febrero de 2026 la séptima edición de la Vuelta a la Isla Solitaria, competencia de natación en aguas abiertas en la zona de El Calafate, de la que participan anualmente importantes figuras de la natación mundial.

En este casó y en el marco del torneo mundial de Aguas Frías, la Vuelta se correrá por séptima oportunidad y se espera una presencia importante en todas las categorías.

A ésta altura de la presentación ya se sabe que la carrera se desarrollará sobre 500 metros sin neoprene, con la distancia de 1000 metros el neoprene es opcional, pero en las o0traas dos sobre 3 y 5 kilómetros, el traje de neoprene es obligatorio, por lo que ya están definidas estas distancias y sus modalidades.