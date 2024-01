Lakers venció a Dallas, con el regreso de Luka Doncic, por 127-110 en la NBA

Los Angeles Lakers (27-21), con gran desempeño de Anthony Davis, le ganó a Dallas Mavericks (24-18), que contó con el regreso del croata Luka Doncic, por 127 a 110 en uno de los partidos jugados anoche por la fase regular de la NBA.

En el Crypto.com Arena angelino brilló Davis quien anotó 28 puntos, tomó 12 rebotes y repartió nueve asistencias que, junto a los 29 tantos de su compañero D'Angelo Russell, neutralizaron el triple doble conseguido por Doncic.

Doncic, quien se había perdido por lesión los pasados tres partidos por lesión, no pareció sentir la inactividad y presentó un "Triple Doble" con 33 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, aunque sufrió la mala noche de su compañero y estrella Kyrie Irving, que apenas añadió 12 tantos y solo 4 tiros anotados de 16 intentos.

Otros resultados: Portland 105-Brooklyn 103, Detroit 117-Minnesota 124, Toronto 121-Miami 97, New York 109-Houston 94, Cleveland 135-Milwaukee 95, Boston 117-San Antonio 98, Atlanta 106-Orlando 104, New Orleans 132-Charlotte 112.

En la Conferencia Este es líder Boston con 32-9, seguido por Milwaukee 28-13 y Philadelphia 26-13, mientras que en el Oeste manda Minnesota 29-11, Oklahoma con 27-13, seguido por Denver 28-14. (Télam)