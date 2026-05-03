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“Fuimos ordenaditos y eso nos llevó a la victoria”.

Jonathan Jofre fue el goleador de la tarde. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Apenas terminado el partido, Jonathan Jofre, autor de dos goles expresó: “Esta cancha se le complica a todos. Es angosta y hay que tratar de jugar rápido. Hoy estaba un poco resbalosa la pelota pero sabíamos que Belgrano es el último campeón y nosotros venimos en alza ganando todos los partidos que tenemos”

En esa línea, agregó que “sabíamos que se iba a dar un buen partido, por suerte nos pudimos distanciar con los goles en el primer tiempo. Las amarillas y eso nos llevaron a perder jugadores pero al ser la cancha chica no varió mucho”.

Sobre qué plantearon luego de las expulsiones con el resultado a favor, sostuvo que “uno plantea las cosas de afuera pero adentro se van dando a medida del cansancio de cada jugador. Por suerte no se notó casi el jugador de menos”.

Por último, indicó que tratan de “no darle bola al arbitraje” porque ya saben que a algunos árbitros no se les puede ni hablar y que hay algunos que dejan jugar más que otros.

“El objetivo es entrar dentro de los ocho. Ahí empieza otro torneo. Me ha tocado jugar siendo primero y por ahí el octavo te deja afuera, así que tratamos de armar el equipo para ya concentrarnos en lo que viene” concluyó.

“Estos arbitrajes como el de Fernández son impresentables”

Leo Herrera, DT de Camioneros, se mostró muy molesto con el arbitraje. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Leo Herrera, director técnico de Camioneros, habló con La Opinión Austral después del partido.

“Hicimos un buen partido en líneas generales. Más o menos salió lo que habíamos hablado en el club. Intentamos siempre jugar por abajo, buscar por afuera, sabíamos que en velocidad les íbamos a ganar y físicamente también” resumió.

Luego fue muy crítico del árbitro Luis Férnandez, que lo expulsó sin que el técnico se diera cuenta cuando entró a la cancha a asistir a uno de sus jugadores que estaba lesionado.

“Lamentablemente estos tipos de arbitrajes como el de Férnandez son impresentables. Te cagan el partido, te cagan el laburo de la semana, pero por lo menos pudimos ganar. Sabemos que tenemos condiciones para ganar con 9 o 10 jugadores” indicó.

Sobre la propuesta de su equipo, manifestó que siempre “trabajamos para ser protagonistas” y que en el entretiempo del partido plantearon la idea de seguir con línea con de tres más los cuatros volantes con el objetivo de no resignar el ataque.

“Sabíamos que los lastimábamos cada vez que los atacábamos” concluyó.