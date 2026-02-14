Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El torneo Regional como ya hemos aclarado a cambiado de denominación en varias oportunidades, pero en sus primeros años a partir de 1967, dejó marcados a cuatro equipos por pérdidas “por paliza” y dos de ellos son santacruceños, dejando como saldo una honda preocupación en algunos casos.

Si bien en algunos años en la región patagónica algunos resultados habían preocupado a los perdedores como el caso de Independiente de Esquel que pierde contra Huracán de Comodoro por 9 a 0 el 24 de febrero de 1980, hubo otros que fueron mas escandalosos como por ejemplo el que sufrió Chilecito de La Rioja frente a Estudiantes de Río Cuarto al perder por 16 a 1 en un “baile” con orquesta y todo.

Pero también lo sufrirían otros como Talleres de Cañadón Seco, el equipo caletense que se formara en 1961 con los trabajadores del campamento de Cañadón Seco de la empresa estatal YPF, y que a corto plazo integrarían el fútbol siendo incluso fundadores de la Liga de fútbol norte, pero en aquella oportunidad aunque habían jugado ya varios partidos y torneos nacionales desde 1971 en adelante, se enfrentaron a Gaiman FC de Chubut, donde cayeron estrepitosamente por 15 a 1 el 15 de febrero de 1985.

Luego de este torneo, el club Talleres se guardó durante un tiempo y volvió a jugar un regional recién en la temporada 1998/1999, y repetiría en 2001/2002 y 2002/2003, donde jugó por última vez, pero no sería el único porque Las Heras que representaba a Caleta en el torneo, cayó ante Racing de Trelew por 12 a 1 en otro resultado que los condicionó para seguir participando, quizás mas por vergüenza deportiva que por otra cosa.

De todos modos Talleres de Cañadón sigue su marcha con trabajo social y deportivo, siendo incluso el único club de la región norte que posee una cancha de césped sintético, lo que no es poca cosa y sigue militando en la liga de Caleta Olivia cada año pero no juega el torneo nacional desde 2003, a la espera de una nueva oportunidad.