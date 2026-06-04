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La ciudad de Las Heras se prepara para vivir tres jornadas de intensa competencia con la disputa de la Eliminatoria Regional Patagónica de Futsal Femenino, certamen que reunirá a destacados representantes de distintas localidades de la Patagonia y que se desarrollará del 5 al 7 de junio en el Complejo Municipal 6 de Octubre, específicamente en la cancha “Tony Vilchez”.

El torneo contará con la participación de nueve equipos distribuidos en tres zonas. En la Zona A competirán Funebreras de Las Heras, Club Atlético Educación Fueguina de Ushuaia y Patagonia Austral de El Chaltén. Por su parte, la Zona B estará integrada por Academia Deportiva del Fuego de Río Grande, Aston Girls de Las Heras y Estrella Sureña de Río Turbio, mientras que la Zona C tendrá como protagonistas a Estudiantes de Río Gallegos, Metalúrgicos de Río Grande y UPSAP de Las Heras.

La actividad comenzará el viernes con una intensa jornada de encuentros correspondientes a las dos primeras fechas de la fase de grupos. Durante la misma jornada también se realizará el acto oficial de apertura, marcando el inicio formal de una competencia que promete un alto nivel deportivo y una importante convocatoria de público.

El sábado se completará la tercera fecha de la etapa clasificatoria y, posteriormente, se disputarán las semifinales. Los mejores equipos de cada grupo y los mejores ubicados accederán a las instancias decisivas, donde se definirá quiénes llegarán a la gran final.

La definición tendrá lugar el domingo al mediodía, cuando los ganadores de ambas semifinales se enfrenten por el título regional y el ansiado boleto a la próxima instancia del campeonato.

Con la presencia de clubes históricos y nuevas protagonistas del futsal patagónico, el torneo se presenta como una oportunidad para seguir fortaleciendo el crecimiento de la disciplina y visibilizar el talento de las jugadoras del sur argentino.