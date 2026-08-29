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Las Leonas volvieron a hacer historia. La Selección Argentina femenina de hockey se consagró campeona del mundo este sábado tras derrotar a Países Bajos en una final emocionante disputada en el Mundial 2026.

El partido terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario, por lo que el campeón se definió mediante penales australianos. Allí, Argentina se impuso 3-1 y desató el festejo de todo el plantel.

El conjunto nacional consiguió así la tercera estrella mundial de su historia, luego de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Una final que tuvo de todo

Países Bajos golpeó primero en la final. A los 14 minutos del segundo cuarto, Yibbi Jansen convirtió de córner corto y puso el 1-0 para el seleccionado neerlandés.

Las Leonas buscaron la igualdad durante el encuentro y finalmente lograron llevar la definición hasta los penales australianos, donde mostraron toda su jerarquía para quedarse con el título.

La tercera estrella para Las Leonas

Con esta consagración, Argentina volvió a levantar el trofeo mundial después de 16 años y alcanzó los tres campeonatos del mundo, sumándose a las conquistas de 2002 y 2010.

Además, fue una revancha ante Países Bajos, que había derrotado a Las Leonas 3-1 en la final del Mundial 2022.

El seleccionado argentino llegó así a su octava final mundialista, consolidándose entre las grandes potencias de la historia del hockey femenino.