Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El plantel de Boca Río Gallegos también refuerza sus líneas con nuevas caras para la temporada que se inicia el próximo 15 de marzo, por lo que acaba de incorporar a dos nuevos valores para sus filas.

A la llegada de Matías Segura que aporta una experiencia importante luego de su paso por Buenos Aires en las inferiores de San Lorenzo y de Argentinos Junior y su ingreso al fútbol chileno donde tuvo muchos problemas para jugar debido a su nacionalidad, se suma ahora la de Elías Dávila, quien se formara en Boxing Club, pasara por la CAI comodorense, un paso breve por Independiente de Avellaneda, luego el retorno a Río Gallegos donde jugó en la liga de los barrios, Hispano Americano y luego de UPP, integra ahora el equipo de Boca.

Los conjuntos continúan con entrenamientos intensos, mas ahora sabiendo que dentro de dos fines de semana arranca la actividad, por lo que todo se prepara para dar paso al fútbol de fin de semana, por lo que ya esta todo listo y solo falta la definición de la liga y de los clubes para dar comienzo al fútbol oficial.