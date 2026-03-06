Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El plantel de Boca Río Gallegos también refuerza sus líneas con nuevas caras para la temporada que se inicia el próximo 15 de marzo, por lo que acaba de incorporar a nuevos valores para sus filas.

A la llegada de Matías Segura que aporta una experiencia importante luego de su paso por Buenos Aires en las inferiores de San Lorenzo y de Argentinos Junior y su ingreso al fútbol chileno donde tuvo muchos problemas para jugar debido a su nacionalidad, se suma ahora la de Elías Dávila, quien se formara en Boxing Club, pasara por la CAI comodorense, un paso breve por Independiente de Avellaneda, luego el retorno a Río Gallegos donde jugó en la liga de los barrios, Hispano Americano y luego de UPP, integra ahora el equipo de Boca.

Oro ingreso notable para los boquences es el del volante por izquierda Carlos Sanhueza, proveniente de Fontana de Trevelin con antecedentes importantes en su club y paso por la CAI comodorense, integrándose ahora al plantel local como refuerzo para este 2026, y finalmente entre los movimientos que se han dado en los últimos días aparece la incorporación de Maximiliano Cárdenas en el plantel de Escorpión FC, por lo que habrá novedades en todo sentido.

Los conjuntos continúan con entrenamientos intensos, mas ahora sabiendo que dentro de dos fines de semana arranca la actividad, por lo que todo se prepara para dar paso al fútbol de fin de semana, por lo que ya esta todo listo y solo falta la definición de la liga y de los clubes para dar comienzo al fútbol oficial.