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Comenzando por la Categoría “A”, los encargados de dar el puntapié inicial serán los equipos de Alianza Sur y Juventud Petrolera, este sábado a las 13 horas. En continuado a ese partido, jugarán Unión Santiago contra Palermo. Seguidamente, Amistad, que está último en la tabla de posiciones, se enfrentará al líder Camioneros.

A las 19 horas será el turno para Güemes y El Cóndor. Cerrarán la jornada de sábado en la Enrique Pino el Club Vial y el Club Don Bosco, que jugarán pasada las 21 horas.

El domingo la acción comenzará también a las 13 horas con el partido entre Atlético 23 y Belgrano. Seguidamente jugarán La Kuadra contra Junín y más tarde Olimpia enfrentará a Dorados. A las 19 horas se medirán Lamadrid contra el Globito Decante y por último jugarán el escolta Los Halcones contra Estrella del Este.

La “B” con partidos en simultáneo

La categoría “B” se pondrá en acción este sábado a las 13 horas con el partido entre Espartanos y Matadero en la cancha de El Cóndor, y con el encuentro entre San Antonio y el puntero del campeonato Juventud Santacruceña a la misma hora, pero en la cancha “Flecha Vera”.

El líder de la “B” Juventud Santacrucrña jugará contra San Antonio (6°). FOTO: Periodismoindependienterg

A las 15 horas, en El Cóndor jugarán Atlético Salta contra Carboneros y en El Cóndor se medirán Ragazzi contra La Academia.

El domingo la modalidad será la misma. En la cancha de El Cóndor a las 11 horas se enfrentarán San Martín y Huracán Santacruceño, a las 13 horas harán lo mismo San Benito y J.H. Ortega. En el último partido de la jornada jugarán Villareal y Atlanta.

En esos mismos horarios, pero en la cancha Flecha Vera, jugarán en primer término Atlético Federal contra Chaco, luego Pasaje Aragón contra el escolta Los Pibes y finalmente Sol de América se medirá con el equipo de Fortín Marina.