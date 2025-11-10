Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El único que repitió el resultado similar al de la primera fecha fue en todo caso UPP (Unión Petroleros Privados) ganando otra vez a los Nocheros de Las Heras ahora 2 a 0, como para decir que “aca estamos”, acomodándose en la tabla mientras que en la misma zona que es la 4 de la Patagonia sur, y donde los rojos de San Julián le propinaron un susto a sus vecinos del Atlético ganándoles 3 a 2 en un partido comprometido, con los perdedores pensando que sería tan fácil como había sido el pasado 12 de octubre, tirando manteca al techo.

Con esto se cambió todo en la zona y ahora habrá que esperar mas sorpresas en los dos encuentros que restan para todos, porque las variables de éstas últimas fechas mostraron facetas distintas en los dos equipos de San Julián y en UPP que se agrandó como galleta en el agua, aunque no pudo vencer como local a los de la zona centro.

Ahora los tres de adelante tienen 7 puntos y a arreglarse, porque puede quedar cualquiera adelante, salvo los nocheros que tuvieron un chubasco nocturno y solo suman un punto, por lo que son los únicos que tienen la cosa clarita como el agua.

En la zona capitalina los Albiverdes se mandaron el chiste de dejar en el camino a los de Pachín Padín que no debe de estar tranquilo por cierto, con un gol sacado de la galera por el del apellido difícil que había convertido un penal en el anterior, este chico Erramuspe que le vamos que tener que poner un sobrenombre para no errarle-muspe.

Esto complicó todo y ahora los ganadores están mas solos que la Trifona en sus mejores momentos, pero mirando desde arriba agrandaditos como Tito Velázquez con sombrero, porque falta poco para la fase regular y llevan buena ventaja aunque no para dormir sin frazadas.

Donde se terminó de complicar la cosa fue en Comodoro, porque sin bien los comerciantes de Trelew parece que no eran tan sencillos como al principio, ahora le pegaron sacudón violento a los choferes caletenses ganándoles 3 a 0 y se acomodaron bien, y para colmo de males, rompiendo los esquemas de la primera fecha, la revancha fue para los aeronautas que castigaron a los pibes de la CAI con un 3 a 1 contundente, dando vuelta un partido que había comenzado al revés.

había sido Salinas el que puso el primer corchazo en el arco de los de Newbery, pero estos no se dejaron acomplejar y se mandaron el chiste de dar vuelta el resultado ganando finalmente por 3 a 1 dejando como recuerdo el empate de la primera fecha, y ahora tenemos panorama entretenido , porque todo apunta a ver que pasa en la anteúltima que será la próxima, porque casi todos irán con los rostros pintados y los cuchillos entre los dientes, como para dejar sentado lo que quieren.

Algunos con la cosa mas sencilla pero no por eso “facilonga” como los bancarios que recibirán a los albiverdes y pareciera que entre ellos esta la cosa, sin olvidar que los escorpiones tendrán que ir a El Calafate para jugar contra los locales lo que no fue fácil para nadie en la vereda de enfrente del cementerio.

La próxima nos tendrá ya con un pie en la final de la fase regular, y después veremos esta historia nueva de los cruces, por lo que lo que se viene es tan interesante como lo que estamos viviendo.