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El fútbol femenino de Río Gallegos celebra un logro que quedará marcado en la historia de Talleres RG. Las Tallarinas de las categorías 2013/2014 se consagraron campeonas de la tercera edición del Campeonato Internacional de Futsal Femenino “Víctor Llanos”, desarrollado en la ciudad de Punta Arenas, Chile, y le regalaron a la institución su primer título internacional.

La competencia fue organizada por la Escuela Formativa de Niñas Víctor Llanos y reunió a jóvenes deportistas en una nueva experiencia de intercambio y crecimiento deportivo. En ese escenario, las representantes de Talleres RG tuvieron una destacada participación que culminó con la conquista del campeonato y la alegría de levantar el trofeo fuera del país.

El título representa mucho más que un resultado deportivo para las pequeñas futbolistas. Es la recompensa al esfuerzo cotidiano, al compromiso con los entrenamientos y al trabajo colectivo que vienen desarrollando para crecer dentro y fuera de la cancha. Además, significa un paso importante para la institución, que suma una conquista internacional a su trayectoria y fortalece su apuesta por la formación y el desarrollo del fútbol femenino.

Detrás de este logro también aparece el trabajo de la profesora Paola Torres, quien acompaña el crecimiento de las jugadoras y cumple un papel fundamental en su formación deportiva y personal. Desde el club destacaron su compromiso, dedicación y esfuerzo para guiar al equipo durante este proceso.

El reconocimiento se extendió también a las familias, cuyo acompañamiento permanente resulta fundamental en el camino de las jóvenes deportistas. El apoyo desde las tribunas, la confianza en el proyecto y el compromiso con cada instancia de formación forman parte de una construcción colectiva que hoy encuentra su recompensa en este título internacional.

La consagración en Punta Arenas representa un motivo de orgullo para toda la familia de Talleres RG y para el fútbol femenino de Río Gallegos, que continúa generando espacios de participación y crecimiento para las nuevas generaciones.

Con la alegría de haber alcanzado una meta tan importante, las Tallarinas 2013/2014 regresan con una experiencia inolvidable y un campeonato que quedará guardado en la memoria del equipo y de la institución.