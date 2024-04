Durante este sábado y domingo se jugó la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur. Donde Bancruz goleó por 7-1 a Estudiantes y quedó como único perseguidor de Boxing Club que quedó libre durante esta jornada.

Además cabe resaltar los triunfos de Hispano Americano, Boca Río Gallegos y Escorpión FC. Las canchas en donde se jugaron fueron; “Gustavo Soulés“, “Defe” y en Boca.

El sábado por la tarde, Hispano Americano recibió a Ferrocarril YCF en el “Gustavo Soulés”. Donde los comandados por Miguel Montes de Oca superaron ampliamente a los de Eduardo Belmonte. Fue victoria Celeste por 6-1 e Hispano sumó sus primeros puntos del campeonato.

Otro que sumó sus primeros puntos del torneo fue Boca Río Gallegos, superó por 4-2 a Unión Santacruceña y así logró salir del fondo de la tabla. Mientras los de Claudio Leyenda pese a la derrota, siguen en la mitad de la tabla.

Defensores del Carmen recibió en su cancha a Escorpión FC en un duelo más que crucial por la parte de arriba de la tabla. Los dirigidos por Carlos Padín le ganaron a los Ariel D’augero por 2-0 y de esta manera quedaron en la tercera posición, mientras “Defe” se ubica un escalón por debajo.

Bancruz llegaba a esta fecha con la esperanza de ganar y quedar como único escolta de Boxing, y así fue. Goleó por 7-1 a Estudiantes y quedó a tres puntos del puntero. Los goles fueron de Nicolas Flores, Juan Juárez, Cristian Chiguay, Rodolfo Escalante, Pablo Ramírez y doblete de Cristian Ponce.

La próxima fecha irá de esta manera: Boca Río Gallegos vs. Bancruz, Estudiantes vs. Hispano Americano, Ferrocarril YCF vs. Escorpión FC y Defensores del Carmen vs. Boxing Club. Quedará libre Unión Santacruceña.

Goleadores

Thomas Paz de Boxing es el máximo artillero con 6 goles, le siguen Cristian Ponce de Bancruz y Denís González de Ferrocarril YCF con 4. Luego hay una larga lista de jugadores con 3 goles.