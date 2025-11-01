Lionel Messi se encuentra en vivo comentando el partido de Deportivo LSM, club que cofundó junto a Luis Suárez y que actualmente milita en la cuarta división del fútbol uruguayo. El capitán argentino analiza cada jugada del encuentro contra Montevideo Boca mientras comparte sus impresiones con los fanáticos a través de un streaming interactivo.

Watch Party con influencers y periodistas

El evento, denominado “Watch Party”, incluye la participación de los streamers Davo Xeneize, La Cobra y del periodista Rafa Cotelo, quienes comentan junto a Messi y Suárez. Los seguidores pueden enviar mensajes, preguntas y reacciones en vivo a través del chat, creando una experiencia única de interacción directa con los futbolistas.

En el video promocional del evento, los influencers destacaron la divertida ironía de que streamers ligados a Boca Juniors observen al “otro Boca”, el de Montevideo, junto a Messi y Suárez.

Cómo seguir la transmisión en vivo

El partido entre Deportivo LSM y Montevideo Boca se está transmitiendo actualmente y se puede seguir en YouTube y AUF.tv, la plataforma oficial del fútbol uruguayo. Los seguidores tienen la posibilidad de disfrutar de los comentarios de Messi y Suárez mientras se desarrolla cada acción del juego.

Deportivo LSM, un proyecto con visión juvenil

Fundado en 2023, Deportivo LSM busca impulsar el desarrollo del fútbol juvenil en Uruguay y consolidarse como un modelo dentro del ascenso. Con esta transmisión en vivo, el club no solo promociona su proyecto, sino que ofrece a los fanáticos la oportunidad de ver a Messi y Suárez analizando un partido de su propio club en tiempo real.