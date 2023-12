Lionel Messi arribó con su familia a Rosario para pasar las fiestas

Lionel Andrés Messi, luego de un año intenso, arribó hoy a Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para pasar navidad y año nuevo en su ciudad junto a toda su familia, como suele hacer, antes de volver a la pretemporada con el Inter Miami y en el medio se espera que tenga una reunión privada con el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

El capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, tal cual anticipó el martes pasado Télam, aterrizó a las hoy 11.06 en el aeropuerto Internacional Fisherton, con su avión privado que lo trasladó desde Miami, según informó La Capital, y luego fue hacia el barrio privado en Funes donde tienen su casa.

En los próximos días se espera que haya una reunión entre él y Lionel Scaloni, ya que el entrenador de la selección pasará las fiestas en Pujato, Santa Fe, y se reunirá con el astro para analizar un “posible cambio de jugadores” en la albiceleste para poder seguir “manteniendo la vara alta”.

“Hablé con Messi en el vestuario del Maracaná. Obviamente quedé en volver a hablar con él, porque es el capitán y tengo una gran relación con él”, remarcó Scaloni, el 9 de diciembre, en el sorteo de la Copa América 2024.

Además, la "Pulga" festejará mañana en su Rosario natal el primer aniversario del conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, tercera estrella para el país y primera para "Leo" Messi.

Pese a eso, tendrá varios días libres por delante para disfrutar junto a su familia antes de volver a la pretemporada con el Inter de Miami.

El equipo que tiene a David Beckham como uno de sus máximos accionistas, ya tiene el calendario de los amistoso para el inicio del 2024:

– 19 de enero: Inter Miami vs. El Salvador, Estadio Cuscatlán de San Salvador.

– 29 de enero: Inter Miami vs. Al Hilal, Kingdom Arena Stadium, Riyadh.

– 1 de febrero: Inter Miami vs. Al Nassr, Kingdom Arena Stadium, Riyadh.

– 4 de febrero: Inter Miami vs. Hong Kong, Hong Kong Stadium.

– 15 de febrero: Inter Miami vs. Newell’s, DRV-PNK Stadium.

Por otra parte, la cerveza americana Michelob Ultra anunció que será sponsor de Messi y de la Copa América de los Estados Unidos 2024, que se llevará cabo entre junio y jullio venidero y contará con la participación de 16 equipos de todo el continente, no sólo de Sudamérica como es habitual.

La marca estadounidense es parte de la cervecería belga AB InBev, auspiciante y promocionadora de varios deportes y disciplinas a lo largo de todo el Mundo.

(Télam)