Entran en su etapa final las tres divisiones del torneo de karting en Comandante Luis Piedra Buena, destacándose apellidos de reconocida trayectoria en el mundo del automovilismo, en una clara demostración de que las pasiones también de heredan y van de abuelos a padres y de estos a hijos.

Corridas las fechas hasta ahora en la Mini 110 c.c., el líder es Francisco Pagnio (62.5) en primer lugar con Ciro Canobra (62) en segundo escalón, dos apellidos de raigambre tuerca en la provincia, tercero Lautaro Galindo (58), cuarto Bautista Orge (55.5)( otro apellido reconocido) y quinto Juan Garay (39).

Sumado a ello en la categoría 150 c.c. lidera Agustín Soto 75.5) seguido de Xavier Garay (65.5), Tomás Alvear (58), Kevin Matucheski (2) y en quinto lugar Agustín Bahamonde (2), mientras que entre los mayores de la 110 c.c. lidera Lucas Suarez (70.5), seguido de Mariano Suarez (69), Juan Sesnich (49), Agustín Bahamonde (47) y en quinto lugar Sergio Rodríguez (38).

Los líderes en todas están muy cercanos a sus perseguidores, por lo que las próximas finales prometen batallas por demás singulares en el karting piedrabuenense, algo que se puso en marcha este año y que está dejando como saldo un muy entretenido torneo.