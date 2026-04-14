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Como si fuera sencillo el equipo de Hispano volvió a ganar en la cuarta división ahora sobre Escorpión por la mínima (2 a 1 ), pero le sirvió para seguir acumulando puntitos en est torneo que tiene color celeste por ahora cuando faltan tres fechas y el equipo puntero acumula 13 puntos en solitario.

Los primeros resultados como esos 5 a 1 que logró contra Bancruz y contra Ferro en las primeras fechas amontonan ahora una pila de puntos que los hispanistas tratan de mantener para asegurarse de alguna manera la posición privilegiada que lucen los chicos con mucho orgullo y saisfacción.

Detrás aparece Unión Santacruceña con 10 unidades y con una áspera victoria sobre los petroleros por 4 a 3 nada menos, por lo que costó lo necesario y se lo llevaron los de Unión con coraje y voluntad en un difícil partido muy peleado y con muchos goles, y luego sigue Talleres, pero a esos les falta un partido, el bendito suspendido contra Boxing Club, aunque están terceros y con posibilidades pero deberán ganar lo que sigue y de yapa, en esta tuvieron fecha libre.

Boca empató con los ferrocarrileros sin marcador (0 a 0), y esto los manti9ene detrás de los cordobeses de Talleres, por lo que están expectantes con lo que pase adelante, mientras que el cuarto encuentro mostró a los bancarios ganándole a los albiverdes por 3 a 1, un buen resultado para sumar bien aunque están en la mitad de la tabla y con pocas aspiraciones y con mucho por delante aunque solo falten tres fechas.

Este complejo torneo poco tiene que ver con la primera que baraja otras alternativas pero aquí los celestes son claros dominadores y con muchas esperanzas de llegar bien al final, por lo que habrá que esperar las últimas fechas pero por ahora, son los que mandan.

la tabla muestra ahora a Hispano líder con 13 unidades seguido de Unión Santacruceña con 10 y a Talleres con 7, luego sigue Boca Río Gallegos con 6, Bancruz con 5, los petroleros con 4, Boxing Club con 3, Ferrocarril con 2 y cierra Escorpión sin puntos y colgado del fondo, por lo que no tiene muchas posibilidades pero igual siguen como si tal cosa, lo que hace mas entretenido el torneo.

El torneo está muy celeste donde solo le hace sombra la gente de Unión y con Talleres expectante porque se puede acomodar pero para eso tendrá que ganarle el encuentro suspendido a los del Boxing que no s quieren quedar en las últimas posiciones por lo que ese encuentro será cosa seria a la hora de arrancar y hasta el pitazo final, habrá especulaciones y expectativas, pero todo se resuelve en la cancha.

Panorama claro, mas claro que en la primera división, po0r lo menos hasta ahora, por lo que habrá que ver las fechas que faltan cuando todo se predispone para el remate final de un torneo que fue es super corto y que deja como saldo mucho esfuerzo de todos pero con altibajos.