Los equipos con más campeonatos en la historia de la NBA

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde su creación, la NBA ha sido un escenario en el que se mide la excelencia deportiva a través de anillos de campeón, tanto así que, a través de los años, varias franquicias han tenido éxito al establecer épocas de dominio total, modificando el juego y convirtiendo a sus personajes principales en leyendas.

De hecho, la jerarquía histórica de la liga continúa siendo un asunto apasionante de discusión para los aficionados del baloncesto en este 2026, después de varias temporadas caracterizadas por una paridad sorprendente y el surgimiento de nuevas potencias que han logrado grandes hazañas. Y, en esta ocasión, hemos decidido realizar un listado de los equipos con más títulos en la historia de la NBA, los cuales han dejado una huella indeleble en la historia de este emocionante deporte.

Boston Celtics

En 2024, los Boston Celtics lograron su campeonato número 18 y rompieron el empate histórico que tenían con sus eternos competidores, recuperando así su trono absoluto. De hecho, la franquicia de Massachusetts es un símbolo de misticismo, desde la época de Bill Russell, que logró 11 anillos en 13 temporadas, hasta el presente, en el que está dirigida por Jayson Tatum y Jaylen Brown. Evidentemente, los Celtics han logrado transformarse sin dejar atrás su espíritu competitivo, sustentando su triunfo en una cultura de juego grupal y una defensa asfixiante que ha sido su marca distintiva por décadas.

Los Angeles Lakers

Los Lakers, con un total de 17 campeonatos, son el símbolo del espectáculo y la ambición de Hollywood, tanto así que ninguna otra franquicia ha tenido tantos nombres legendarios en sus filas, teniendo figuras como Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Jerry West, Magic Johnson y LeBron James.

La historia de los Lakers está dividida en períodos dorados, como el “Showtime” de los años ochenta o el “Three-peat” del comienzo de la década del 2000. Asimismo, siempre son candidatos naturales en las apuestas nba porque esta organización tiene la capacidad de captar a las estrellas más destacadas del panorama deportivo. Y es que su ADN les exige luchar por el trofeo Larry O’Brien cada temporada, sin tener en cuenta los cambios generacionales que tengan que afrontar.

Golden State Warriors

Y los Golden State Warriors, con 7 trofeos, están en el tercer lugar. Asimismo, aunque su historia tiene raíces profundas, su ascenso meteórico en los últimos diez años ha transformado la manera de jugar al baloncesto contemporáneo. Cabe destacar que los Warriors, con Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green a la cabeza, establecieron una dinastía fundamentada en un constante movimiento y el lanzamiento de larga distancia. El equipo de San Francisco, bajo la dirección técnica de Steve Kerr, ganó cuatro campeonatos en ocho años, lo que evidencia que la innovación táctica puede ser igual de eficaz que la fuerza física.

Chicago Bulls

Los Chicago Bulls están en el cuarto puesto con 6 campeonatos, todos logrados en una misma década; la de los años noventa. No es un secreto que la época de Michael Jordan, acompañado por Phil Jackson y Scottie Pippen, es vista por una gran cantidad de personas como el momento más elevado de supremacía individual y grupal en la historia del deporte, puesto que los Bulls tienen un récord envidiable, ya que llegaron a la final seis veces y ganaron todas ellas, consiguiendo dos “three-peats” que dejaron al mundo paralizado y universalizaron de forma definitiva la marca NBA.

San Antonio Spurs

Finalmente, los San Antonio Spurs cierran esta lista de élite con 5 campeonatos. Cabe destacar que los Spurs tienen un lugar especial en el corazón del público argentino, debido a la leyenda de Manu Ginóbili. Asimismo, junto a Tim Duncan y Tony Parker, y bajo la batuta de Gregg Popovich, los Spurs demostraron que un mercado pequeño podía ser una potencia mundial a través de la disciplina, el scouting internacional y el juego de pases extra, teniendo un éxito abrumador que se extendió por casi dos décadas de competitividad ininterrumpida.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de Apuestas deportivas. Prohibida la participación de menores de 18 años. La participación en los juegos de apuesta puede generar adicción. Llamar al 141 para recibir asistencia gratuita y anónima para problemas de adicción, las 24 horas del día, todos los días del año.