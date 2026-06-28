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La jornada reunió a equipos de nivel Básico y Orientado, que protagonizaron encuentros cargados de entusiasmo, compromiso y respeto, reafirmando el objetivo de los Juegos Estudiantiles de promover el deporte como herramienta de formación e integración.

En el Nivel Básico, el primer puesto fue para la Escuela Secundaria N.º 41, seguida por la Escuela Secundaria N.º 36, mientras que el tercer lugar quedó en manos de la Escuela Secundaria N.º 26 “B”.

Por su parte, en el Nivel Orientado, el título fue para la Escuela Secundaria N.º 17. La Escuela Industrial N.º 4 “B” obtuvo el segundo puesto y la Escuela Industrial N.º 4 “C” completó el podio.

Además de la competencia deportiva, la organización distinguió a las instituciones que sobresalieron por su creatividad, compromiso y espíritu de participación. La Escuela Secundaria N.º 41 recibió el reconocimiento a la Mejor Mascota Divertida y Creativa; la Escuela Secundaria N.º 19 fue premiada por el Mejor Slogan sobre los valores del deporte y por la Mejor Foto de Equipo; la Escuela Secundaria N.º 36 obtuvo el galardón a la Mejor Hinchada; la Escuela Secundaria N.º 26 fue distinguida por la Mejor Bandera o Banner, mientras que la Escuela Industrial N.º 4 recibió el premio a la Mejor Presentación de Equipo.

En el marco de esta jornada, el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla, junto a la directora provincial de Nivel Secundario y supervisores de Educación Física, realizó la entrega de kits de materiales deportivos a cada una de las instituciones participantes. Esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas en las escuelas y acompañar el crecimiento de los Juegos Estudiantiles en toda la provincia.

El encuentro contó además con el permanente acompañamiento de las familias, que alentaron a los estudiantes y compartieron una jornada donde el deporte fue el punto de encuentro para fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y el compañerismo.