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Como sucede periódicamente se pone a consideración las nuevas incorporaciones de los clubes de Río Gallegos en un fin de semana importante, dado que se inicia el torneo oficial de la Liga Sur en primera y en cuarta división.

La modalidad gracias a los buenos oficios de algunos amigos como “Una Pasión” que nos brindan las fotos de cada jugador, sumamos hoy a Adrián Gutierrez para Bancruz, a Joaquín Jauregui y Maximiliano Muñoz para Unión Petroleros Privados y a Lautaro Cabrera, Facundo Barría y Martín Soto para el Atlético Boxing Club.

Ganó Talleres en la apertura de la cuarta división

En un lucido encuentro Talleres le ganó a Boca Río Gallegos por cuatro a dos, donde se destacó principalmente Matías Mansilla para los victoriosos, autor de dos de los cuatro goles que convirtió el equipo en un partido donde Boca logró empatar 2 a 2 pero Talleres pudo mas y marco dos goles mas para llevarse una clara victoria.