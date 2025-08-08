Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de Los Pioneros de Río Gallegos ganó la plaza para tomar parte de los juegos Evita finales para adultos mayores en la provincia de Salta en el mes de septiembre, al lograr quedarse con la clasificación regional al ganarle a Universitario de Caleta Olivia en el gimnasio “Pancho” Cerdá de esa localidad.

El torneo en el que participaron 12 equipos representantes de distintas localidades de la provincia se disputó el dos zonas donde los dos primeros entraron en la fase de semifinales, por lo que por la zona “A” lo hicieron Los Pioneros y Universitario de Caleta y por la zona “B” Independiente de Puerto San Julián y Rosario Central de El Calafate.

Al sortearse las semis Los Pioneros enfrentaron a Rosario Central a quien le ganaron y lo propio hicieron los de Universitario de Caleta Olivia frente a Independiente de San Julián por lo que la final enfrentó a los galleguenses contra los caletenses, venciendo Los Pioneros y adjudicándose el torneo que les otorgó la plaza del nacional se se disputa en Salta del 1 a 5 de septiembre próximos.