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Con resultados inciertos para algunos y claros para otros, se inició la primera fecha del torneo oficial de la Liga de Fútbol Sur con una victoria resonante para Unión Santacruceña, que lo coloca en el primer lugar de la primera tabla del torneo, con un 6 a 1 lapidario para los de Defensores.

Siendo la primera fecha otorgó cierta sorpresa la contundencia del resultado, pero los de Unión ahora saben que están en buenas condiciones de poder seguir manejando buena performance, por lo que se encuentran exultantes y mas que contentos con un partido que los dejó en la punta que ahora comparten con los otros dos ganadores de la fecha como Bancruz y UPP ( Unión Petroleros Privados).

Los bancarios por su parte estrenaban director técnico con Carlos “Pachín” Padín que se ganó un tarjetazo por su vehemencia, pero que llevó al equipo a una victoria de la mano de un goleador como Matías Portillo que sumó de entrada tres porotos para su historial y con un arquero que no pudo parar el cabezazo de Aguirre para igualar, aunque después Portillo se encargaría de marcar las diferencias para la bronca de Edu Belmonte, el DT de los ferrocarrileros.

Así las cosas Bancruz queda en la segunda posición fresca por ahora porque esto recién empieza y seguramente habrá mucho hilo para cortar, pero arrancar con una victoria siempre es un aliciente considerable para todo el plantel, por lo que así están hoy los bancarios.

El otro conjunto que logró sumar bien fue el de los petroleros que con un solo garbanzo a favor le complicaron la vida a los de Boca Río Gallegos que habían sumado buenos refuerzos pero a los que les costará aclimatarse de aquí en adelante en el torneo, por lo que ahora y con esta instancia ya jugada, Unión Santacruceña, Bancruz y UPP suman de a tres, mientras que los dos grandes rivales del torneo pasado como lo fueron Boxing y Escorpión solo tienen un puntito luego de un empate en dos tantos por lado el sábado por la noche, aunque tuvo que apelar al esfuerzo porque perdían dos a cero con Cardozo y Borquez como marcadores, por lo que los escorpianos sufrieron hasta que Ivan Haro y finalmente Facundo González los emparejaron con los rivales.

Los albiverdes de la mano de Matías Clavel tratando de lograr una primera victoria se encontraron con al empate con nada menos que Escorpión que esta acostumbrándose a su nuevo técnico, por lo que con cierta reticencia y algo de incertidumbre, ambas escuadras se fueron a dormir en la noche del sábado con la esperanza de mejorar y la idea de que se podía haber hecho un poquito mas, y el listado lo cierra Boca Río Gallegos que no encontró el momento y perdió con los petroleros, mientras que Hispano mira con curiosidad.

Esta curiosidad lo llevará a competir la semana entrante abriendo su propio marcador por lo que sabremos también como están los celestes y como vienen en este torneo que se vislumbra por ahora como alegre e incierto, pero cortito y clarificador.