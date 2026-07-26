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El conjunto santacruceño tuvo un estreno alentador al imponerse por 5 a 2 sobre Estrella Austral, el representativo local, Sin embargo, en la segunda jornada no pudo sostener ese rendimiento y cayó por 7 a 1 frente a Talleres de Río Gallegos, un resultado que dejó comprometidas sus posibilidades de acceder a la siguiente instancia del campeonato.

En el cierre de la fase clasificatoria, Los Rebeldes protagonizaron un partido muy disputado frente a Regatas de Rosario. El elenco de Río Turbio se mantuvo en ventaja durante gran parte del encuentro, pero el conjunto rosarino encontró la igualdad 2 a 2 cuando restaban apenas segundos para el final, privando a los santacruceños de despedirse con un triunfo.

Con un balance de una victoria, un empate y una derrota, Los Rebeldes no lograron avanzar a la fase final del Torneo Nacional.

Más allá del resultado deportivo, el equipo completó una nueva participación en un certamen de carácter nacional, acumulando experiencia y rodaje competitivo para una camada de jugadores que continúa su proceso de formación y dejando bien representado al futsal de Río Turbio.