Los traspasos más importantes de jugadores argentinos en el último mercado de pases 1xBet repasa las historias de nuestros futbolistas que fueron protagonistas de este mercado.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Enzo Fernández, del Chelsea al Manchester City por 145 millones de euros

El pase de la estrella argentina al Etihad Stadium se convirtió en la operación más cara del mercado e igualó el récord de transferencias de la Premier League que había marcado el Liverpool con Alexander Isak el año pasado. Enzo Fernández volverá a trabajar con su exentrenador Enzo Maresca y será una pieza clave en el renovado mediocampo del City. El Chelsea y los Citizens llegaron a un acuerdo el último día del libro de pases, poniendo fin a una novela que se había extendido durante varias semanas.

Cristian Romero, del Tottenham al Atlético de Madrid por 33 millones de euros

El capitán y referente defensivo de los Spurs había dejado en claro a los hinchas, después de la temporada pasada, que quería irse del club. Luego llegó a la final del Mundial con Argentina y demostró a los posibles interesados que sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo. Atlético de Madrid jugó bien sus cartas en la negociación y se quedó con el pase de Cristian Romero, dejando en el camino al Inter, al Chelsea y al Manchester United. Los Colchoneros se aseguraron al experimentado defensor por una cifra modesta para los parámetros actuales. Con apenas 28 años, el Cuti aún tiene mucho por delante al más alto nivel.

Facundo Medina, del Olympique de Marsella al Bayer 04 Leverkusen por 23 millones de euros

Medina pasó seis años en Francia, donde jugó para Lens y el Olympique de Marsella. Supo ganarse al público con su velocidad, versatilidad y fortaleza en los duelos. Su posición natural es la de defensor central, aunque también puede desempeñarse como lateral izquierdo, como lo hizo con la Selección argentina en el Mundial 2026. No hay dudas sobre la calidad de Facundo Medina, como tampoco las hay sobre qué tan confiable es 1xBet.

Emiliano Martínez, del Aston Villa al Chelsea por 8,75 millones de euros

El arquero titular de la Albiceleste vuelve a Londres, pero esta vez para jugar en Stamford Bridge. El irregular comienzo de Robert Sánchez en la Premier League convenció a Xabi Alonso de prescindir de su compatriota y sumar al experimentado arquero Emiliano Martínez antes de que cerrara el libro de pases. El Dibu ya tiene 34 años, pero sigue mostrando un alto rendimiento. En la decisiva final por el título ante España, realizó 11 atajadas y estableció un récord en una final del Mundial. Su experiencia, sus reflejos y su carisma convierten a Martínez en uno de los arqueros más destacados de la Premier League.

Marcos Senesi, del Bournemouth al Tottenham, en condición de libre

Antes de vender a Cristian Romero, los Spurs ya habían fichado a otro compatriota, Marcos Senesi, mediante un precontrato. El defensor central había ayudado al Bournemouth a clasificarse por primera vez en su historia a una competición europea. El Tottenham aseguró su llegada en condición de libre, superando a Liverpool, Borussia Dortmund y Juventus.

Marcos Senesi es un gran ejemplo del defensor central moderno: no solo es capaz de ganar duelos y hacer entradas, sino también de iniciar los ataques de su equipo. En el Bournemouth, también se adaptó a jugar con la defensa adelantada, exactamente lo que Roberto De Zerbi les exige a todos sus centrales en el Tottenham.

Entre otros traspasos destacados, vale la pena mencionar el regreso de Thiago Almada a la Argentina (del Atlético de Madrid a River Plate), el nuevo desafío de Leonardo Balerdi (del Olympique de Marsella a la Roma), y la oportunidad de Exequiel Palacios de destacarse en la Premier League (del Bayer 04 al Ipswich Town).

¡Seguí el recorrido de nuestros jugadores en sus nuevos clubes con 1xBet Argentina!

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.