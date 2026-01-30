Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nadadora galleguense del Hispano Americano Lourdes Bicocca, resultó medalla de oro en el Torneo Nacional Juvenil de Verano de Chile, realizado en Puerto Varas en 400 metros estilo libre, y resultó medalla de plata en 200 metros estilo mariposa en el mismo torneo.

La nadadora de Hispano logró sendos títulos quedándose incluso con un récord juvenil en los 400 metros, por lo que obtuvo un reconocimiento mas que singular por su desempeño en la natación del país vecino, por lo que los hispanistas se sienten mas que satisfechos por el logro obtenido por una de sus nadadoras mas prestigiosas.

El último trofeo de Lourdes había sido la medalla de plata en los últimos Juegos de la Araucanía también en estilo mariposa, por lo que esto no hace mas que reconocer el desempeño notable de la nadadora del Hispano Americano, quien ahora se consagra en la natación juvenil chilena.