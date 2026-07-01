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La nadadora santacruceña Lourdes Bicocca atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Gracias a su destacada temporada y al trabajo realizado durante los últimos meses, fue convocada para integrar la delegación argentina que participará del Campeonato Panamericano de Natación, certamen que se disputará entre el 8 y el 12 de julio en Colombia.
“Estoy muy contenta por esta convocatoria, la verdad no me la esperaba. Me preparé muy bien, pude superar varios obstáculos y mis expectativas son bajar mis tiempos, lograr el mejor resultado posible y disfrutar de esta nueva experiencia“, expresó Bicocca, quien afronta este desafío con entusiasmo y grandes expectativas.
La deportista también aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo recibido durante el camino hacia esta competencia, destacando el acompañamiento de quienes colaboraron para concretar el viaje.
“Gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta este lugar, a quienes colaboraron y difundieron, a las familias del club, a mis compañeros y a mis sponsors. Sin ellos no hubiera sido posible reunir el dinero necesario para este viaje“, señaló.
En cuanto al cronograma, este sábado Lourdes viajará a la Ciudad de Buenos Aires y, durante la madrugada del lunes, partirá rumbo a Colombia junto al resto de la delegación argentina.
La convocatoria representa un nuevo logro para la natación del Club Hispano Americano y para el deporte de Santa Cruz, que volverá a tener representación en un certamen continental de primer nivel. Ahora, Lourdes Bicocca afrontará el desafío con la ilusión de seguir creciendo y sumar una valiosa experiencia defendiendo los colores de la Selección Argentina.
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