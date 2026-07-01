Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nadadora santacruceña Lourdes Bicocca atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Gracias a su destacada temporada y al trabajo realizado durante los últimos meses, fue convocada para integrar la delegación argentina que participará del Campeonato Panamericano de Natación, certamen que se disputará entre el 8 y el 12 de julio en Colombia.

“Estoy muy contenta por esta convocatoria, la verdad no me la esperaba. Me preparé muy bien, pude superar varios obstáculos y mis expectativas son bajar mis tiempos, lograr el mejor resultado posible y disfrutar de esta nueva experiencia“, expresó Bicocca, quien afronta este desafío con entusiasmo y grandes expectativas.

La deportista también aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo recibido durante el camino hacia esta competencia, destacando el acompañamiento de quienes colaboraron para concretar el viaje.

La nadadora del Hispano representará a la Argentina del 8 al 12 de julio en Colombia, tras lograr la clasificación en el Nacional disputado en abril.

“Gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta este lugar, a quienes colaboraron y difundieron, a las familias del club, a mis compañeros y a mis sponsors. Sin ellos no hubiera sido posible reunir el dinero necesario para este viaje“, señaló.

En cuanto al cronograma, este sábado Lourdes viajará a la Ciudad de Buenos Aires y, durante la madrugada del lunes, partirá rumbo a Colombia junto al resto de la delegación argentina.

La convocatoria representa un nuevo logro para la natación del Club Hispano Americano y para el deporte de Santa Cruz, que volverá a tener representación en un certamen continental de primer nivel. Ahora, Lourdes Bicocca afrontará el desafío con la ilusión de seguir creciendo y sumar una valiosa experiencia defendiendo los colores de la Selección Argentina.