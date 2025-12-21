Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jovencita Luanna Gauto se destaco como figura importante de las artes marciales este año 2025 por lo que fue reconocida en la fiesta sanjulianense del deporte como mas que destacada por los logros alcanzados durante el año y con solo 10 años participando en torneos de alcance mundial.

Luanna tomó parte del Torneo mundial de ITF en taekwondo con la “Akademia Hwarang” y también formando parte de la “Akademia Shotokan Daruma” , donde obtuvo medalla de bronce por su desempeño junto a su asistente Luis Taboada, y luego se destacó también en el torneo regional resultando campeona den lucha y formas.

Dando continuidad a su labor deportiva participó en el Torneo de Artes Marciales mixtas en la ciudad de Comodoro Rivadavia donde resultó campeona otra vez en lucha y formas armando equipo con Gael De la Fuente junto a sos compañeros de la “Akademia Daruma” los que obtuvieron en total 16 medallas para San Julián junto a Lorena Galván y Máximo Burgos, Ainhnoa Elosegui y Mateo Pintos.

Un trabajo excelente de los chicos representando a San Julián y a Santa Cruz en las artes marciales por lo que fueron todos reconocidos en la citada fiesta del deporte sanjulianense y en especial Luanna Gauto junto a Benjamín Taboada quien recibió su reconocimiento como Revelación.