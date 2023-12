Lucas Beltrán marcó el gol de la victoria de Fiorentina

El delantero argentino Lucas Beltrán marcó el gol con el que su equipo, Fiorentina, derrotó de visitante a Monza por 1 a 0, en uno de los partidos que dieron hoy inicio a la 17ª de la Serie A de Italia, que tiene al equipo "viola" clasificando a la Champions League.

A los 8 minutos del primer tiempo, los defensores del Monza entretuvieron demasiado la pelota con su arquero, Beltrán fue a presionar, se estiró, cortó un pase y el toque llevó a la pelota al fondo de la red.

En el segundo tiempo en el local ingresó el volante Valentín Carboni, ya convocado a las selecciones argentinas por Lionel Scaloni y Javier Mascherano (Valentín y su hermano Franco, que estuvo en el banco de suplentes y no ingresó, son hijos de Ezequiel "Kely" Carboni, ex volante de Lanús, Catania y Red Bull Salzburgo, que hoy dirige la reserva del Monza).

En el banco de suplentes de la “Fiore” estuvo el delantero ex Rosario Central Gino Infantino pero tampoco entró.

En otro cotejo, el defensor argentino Federico Fazio marcó uno de los dos goles con los que su equipo, el colista Salernitana, empató de local con Milan por 2 a 2.

Los "rossoneros" se pusieron ventaja con un tanto del defensor inglés Fikayo Tomori, pero a los 41 minutos del primer tiempo Salernitana tuvo un córner a favor que Fazio fue a buscar al primer palo y allí metió un fuerte cabezazo que terminó con la pelota dentro del arco.

El segundo tanto lo marcó el volante Antonio Candreva para los granates, que en el segundo tiempo incluyeron al volante ex San Lorenzo Agustín Martegani, mientras que el delantero serbio Luka Jovic selló la igualdad en el minuto 47.

En el banco de suplentes de Milan estuvo el volante argentino Luka Romero –que ya fue convocado por el seleccionador argentino Lionel Scaloni-, pero no ingresó.

Más temprano, en la región de la Toscana, Lazio derrotó de visitante a Empoli por 2 a 0 y eso le permitió acercarse a puestos de clasificación a las copas europeas.

El equipo romano, donde el delantero argentino Valentín “Taty” Castellanos ingresó en el segundo tiempo, se impuso con tantos del volante Mattia Zaccagni y el mediocampista francés Matteo Guendouzi.

En otro partido diputado en la ciudad de Reggio Emilia, Genoa venció, de visitante, a Sassuolo por 2 a 1 y así se aleja cada vez más de la zona de descenso.

Los tantos de los genoveses los marcaron el delantero islandés Albert Gudmundsson y el ghanés Caleb Ekuban, mientras que Andrea Pinamonti descontó para los "neroverdi".

La Serie A tiene como líder al Inter con 41 puntos, luego se ubica Juventus (37) y más atrás siguen Milán con 33 y Fiorentina con 30 unidades.

La programación completa de la fecha 17 de la Serie A es la siguiente:

. Mañana:

. A las 8.30: Frosinone-Juventus.

. A las 11: Bologna-Atalanta y Torino-Udinese.

. A las 14: Inter-Lecce y Verona-Cagliari.

. A las 16.45: Roma-Nápoli.

. Posiciones:

Inter 41 puntos; Juventus 37; Milan 33; Fiorentina 30; Bologna 28; Napoli 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone y Genoa 19; Sassuolo 16; Cagliari y Udinese 13; Empoli 12; Hellas Verona 11 y Salernitana 9. (Télam)