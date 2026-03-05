Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un extenso posteo en sus redes sociales que tituló “El cementerio está lleno de imprescindibles”, Luciano Dalla Fontana anunció su alejamiento de Crigal, equipo con el que consiguió campeonatos nacionales de tercera, segunda y primera división.

Consultado por La Opinión Austral sobre el motivo de esta decisión, confirmó que responde exclusivamente a una decisión personal que implica mudarse a la provincia de Córdoba para estar más cerca de sus hijos y seres queridos. Así lo expresaba en redes sociales.

“Y después de mucho tiempo dedicado al Básquet Sobre Silla de Ruedas toca irme; muchos sentimientos inundan mi ser. Me encuentro reparando nuestro inmueble para alquilarlo e irme más cerca de la familia, mis hijos, mis padres, mis amigos de la infancia.”.

Y continúa su texto de despedida con una serie de interrogantes. “¿Quién llevará a entrenar a los atletas que no pueden venir a entrenar por sus propios medios? ¿Quién traerá a Luchito, a Tulio, a Agustín, a Vane, y a los que le surjan problemas? ¿Quién alojará a los pibes del interior cuando el albergue de la Secretaría esté ocupado, quien alojará a Pablito de Gregores, a Cristóbal de Pico Tuncado, a Fede de Río Turbio?”.

Luego hizo un repaso por los logros conseguidos al frente del equipo y escribió “miro hacia atrás, y veo a los más ganadores de los Juegos Para Epade en Básquet Sobre Silla de Ruedas, veo a los más ganadores de los Juegos Para Evita en Básquet Sobre Silla de Ruedas, veo al Equipo que más veces salió Campeón de la Liga Patagónica, veo al único equipo de toda la Patagonia que salió campeón de la Mejor Liga Argentina, veo al único equipo del país en GANAR los 4 títulos a nivel nacional del Básquet Adaptado Argentino. Juegos Evita, Torneo Federal, TNA, y la Primera División del Básquet SSR”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, Dalla Fontana hace una mención a funcionarios y legisladores que lo contactaron para reconocer su labor y expresa “se comunicaron conmigo para hacerme un reconocimiento y les dije que gasten tinta en llegar a quienes nos gobiernan, porque CRIGAL los va a necesitar más que nunca. CRIGAl es un proyecto vivo que representa la fuerza la garra de personas que desde la adversidad muestran que se puede, es un proyecto colectivo GANADOR”.

De esta forma, y luego de estar inmerso en este proyecto deportivo desde el 2002, año en el que nació formalmente Crigal, Dalla Fontana cierra un ciclo plagado de éxitos y conquistas deportivas, con jugadores convocados a la selección argentina y un legado sagrado para todos los jugadores que pasaron por sus manos.

“Lo que me llevo de esta tierra que tanto me dio y a la que tanto le di, no son títulos, logros deportivos, sino la tranquilidad de haberlo dado todo” concluyó.