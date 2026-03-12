Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Liga de Fútbol Sur Luis Jacinto Cáceres en diálogo con La Opinión Austral, comentó los pormenores de los acontecimientos que lo obligaron a volver vía aeropuerto de El Calafate el pasado lunes por lo que no pudo estar presente y la consabida reunión semanal del cuerpo colegiados que pasó para el día siguiente.

Cáceres remarcó los inconvenientes producto de los paros de la línea aérea que lo tuvieron gran parte del primer día en el aeroparque metropolitano y el posterior inconveniente que hizo desviar el vuelo hacia El Calafate y el traslado a Río Gallegos vía terrestre, por lo que costó casi 48 horas retornar a la ciudad, y se procedió a cumplir con la reunión prevista donde el presidente Cáceres informó sobre los hechos acaecidos en la reunión de Córdoba.

En la misma se planteó la realización del nuevo torneo que quedará ubicado en un escalón superior al Torneo Regional Amateur y por debajo del Torneo Federal “A”, y que se pondrá en marcha en 2027 en el mes de abril, por lo que el torneo Regional Amateur de este 2026 deberá culminar antes de fin de año, estimándose que su final será en diciembre y así programar el inicio del nuevo.

Luis Cáceres aclaró que también se especificó en dicha reunión, que las exigencias para participar no son las mismas que se venían cumpliendo para el Torneo Regional Amateur y que se definirán en los próximos días, hablando específicamente de quienes integren las 8 regiones del nuevo torneo, dos por región entre los finalistas del TRA y los otros 6 por distintos aspectos que el Consejo Federal evaluará de acuerdo a los requerimientos que se dispongan en adelante.

Si bien esta bastante claro como se desarrollará el nuevo fútbol del interior del país, no se sabe aún quienes estarían en condiciones de participar, dado que jugar el torneo local, luego participar del torneo Regional Amateur y unos meses después jugar el nuevo torneo, significaría un costo que será realmente bastante elevado pero queda a consideración de las instituciones, estimándose que se harán esfuerzos especiales para cumplir con estos menesteres, pero que no será sencillo.

Sumado a ello jugar entre 8 equipos de la región poniendo como ejemplo la Patagonia, significa jugar si es local y visitante, con equipos que distan muchos kilómetros entre sí, tal el caso de los dos ganadores del grupo de este año, el Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti en la provincia de Río Negro, mas los equipos que sean incluidos de la región que ocupa las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por lo que el costo de un torneo de abril a noviembre, sería muy oneroso para todos.

Estos son algunos de los puntos que se están planteando en derredor del nuevo formato pero habrá que esperar los acontecimientos, sumado a la obligatoriedad de contar con cuatro contratos profesionales lo que también agrega inversión, pero deberá de esperarse para mayores aclaraciones en los próximos meses mientras se dispute el torneo local que comienza mañana en Río Gallegos, otro aspecto a tener muy en cuenta, porque deberá de terminar antes de septiembre, porque en ese mes debe de empezar a jugarse el torneo Regional 2026.