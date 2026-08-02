Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Ajedrez Riogalleguense (ADAR) celebró ayer su 38° aniversario con un exitoso Torneo Abierto de Ajedrez que reunió a jugadores de todas las categorías en una competencia disputada bajo el sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. La organización estuvo a cargo de la entidad local, mientras que los premios fueron aportados por la Secretaría de Estado del Deporte y Recreación de la Provincia de Santa Cruz.

La definición estuvo cargada de emoción, ya que al término de las seis rondas se registró un triple empate en la primera posición entre el Maestro Nacional Matías Campeón, Leandro Fernández y el Maestro FIDE Sergio Macagno. Finalmente, el título quedó en manos de Macagno gracias a un mejor coeficiente de desempate Bucholz Mediano, mientras que Campeón se adjudicó el subcampeonato y Fernández completó el podio.

El flamante campeón edificó su consagración con victorias frente a Santiago Casas, Jorge Naguil, Daniel Tolosa y Alexis Insfrán, además de empates ante José Baez y Matías Campeón, resultados que le permitieron imponerse en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.

En las categorías especiales, Enzo Fuentes se quedó con el primer puesto en Sub 14, escoltado por David Bessone y Maximiliano Ramos. En Sub 16, el vencedor fue Nahuel Montenegro, seguido por Juan Alvarez Jamieson y Juan Gabriel Lorenzo. Entre las damas, Antonella Gallegos obtuvo el primer lugar, mientras que Micaela Aguilar y Mackenzie Tusco finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La jornada se desarrolló entre las 15 y las 20 horas y reunió a niños, adolescentes y adultos en un ambiente familiar, cerrando con un ágape para todos los presentes. En un contexto donde los dispositivos móviles forman parte de la rutina diaria, el torneo dejó una particularidad: durante toda la competencia los teléfonos permanecieron apagados, ya que el reglamento establece la pérdida automática de la partida si alguno suena.

La Asociación de Ajedrez Riogalleguense recordó además que mantiene abiertas sus clases para todas las edades los martes y jueves, de 18 a 20 horas, en su sede de Avenida Kirchner 1617.