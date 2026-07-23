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La capital santacruceña volverá a convertirse en escenario de un importante acontecimiento deportivo con la visita de Marcos Milinkovic, una de las máximas figuras que ha dado el vóley argentino. El ex capitán de la Selección Nacional encabezará una clínica de capacitación el próximo 11 de septiembre, en una propuesta orientada a la formación y el crecimiento de la disciplina en la capital santacruceña.

La actividad estará dirigida a jugadores de todas las categorías, entrenadores, profesores de educación física y miembros de la comunidad vinculados al vóley, quienes tendrán la posibilidad de aprender de primera mano junto a un referente internacional que dejó una huella imborrable en el deporte argentino.

Milinkovic construyó una destacada trayectoria representando al país en competencias de primer nivel y desarrolló gran parte de su carrera en algunas de las ligas más importantes del mundo. Su experiencia y conocimiento técnico lo convierten en una de las voces más autorizadas para transmitir conceptos de alto rendimiento y formación deportiva.

La iniciativa tiene como principal objetivo impulsar el crecimiento del vóley en la Patagonia, acercando a la región una capacitación de jerarquía que permitirá a los participantes incorporar herramientas técnicas, tácticas y metodológicas de entrenamiento.

Los organizadores informaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas y que los clubes interesados podrán acceder a beneficios especiales para grupos de participantes. Para obtener información sobre costos, modalidades de inscripción y detalles de la jornada, los interesados podrán hacerlo a través del Instagram @agencia_disruptiva, cuenta oficial de la organización.