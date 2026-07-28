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La competencia se desarrollará del 21 al 23 de agosto en Río Gallegos y contará con la participación de las categorías 2014, 2015 y 2016, reuniendo a equipos de distintos puntos de la Patagonia argentina y de la región austral chilena.

Con el paso de los días crece la expectativa y ya son más de 20 los equipos que confirmaron su presencia en uno de los encuentros infantiles más importantes de la zona. Delegaciones provenientes de Punta Arenas, Comodoro Rivadavia, Río Grande, Río Turbio, 28 de Noviembre, Caleta Olivia y El Calafate ya aseguraron su lugar para formar parte de esta nueva edición.

Entre las instituciones que serán protagonistas aparecen Atlético Boxing Club, Club Deportivo Pingüino, Club Deportivo Tiki Tiki, Escuela de Futsal Los Tokis, Escuela Municipal de Río Turbio, Luz y Fuerza, Escuela Fernando Solabarrieta, Centro Salteño, Marcelo Rosales, Newell’s, Club Deportivo Cosal, Inter Cuenca Carbonífera, Club Deportivo Júpiter, Lobitos y Los Choppers, además de otros equipos que continúan sumándose a la convocatoria.

El torneo, además de formar parte de los festejos por un nuevo aniversario del club organizador, busca consolidarse como un espacio de encuentro para el fútbol infantil, promoviendo la integración entre instituciones, el intercambio deportivo y la experiencia de compartir una competencia con equipos de diferentes ciudades de la región.

La edición 106° Aniversario tendrá como uno de sus principales atractivos el homenaje a Facundo Froment, una figura vinculada a la historia de Atlético Boxing Club y cuyo nombre acompañará la jornada pensada para las nuevas generaciones.

El joven Facundo Froment falleció en un accidente de tránsito en el año 2010 cuando trabajaba en el fútbol formativo del “albiverde”.

Desde la organización destacaron que todavía quedan cupos disponibles para aquellos clubes y escuelas que quieran ser parte del certamen patagónico. Los interesados pueden comunicarse para consultas e inscripciones a los teléfonos +54 9 2966 705014 y +54 9 2966 268051.