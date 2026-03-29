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A la buena presentación del sanjulianense Gonzalo Pedernera ya jugador del club Ciudad de Buenos Aires en el torneo nacional de voleybol e integrante de la selección nacional en juveniles, se unen ahora otros valores provinciales en dicha actividad, toda vez que dos jugadores de Río Turbio aparecen como figuras en el Club Ferro de Buenos Aires.

La institución de Caballito promociona a los nuevos Joaquín Castillo (20 años) y su hermano Nahuel Castillo (17 años) quienes ascendieron con el club a la división A1 para jugar el torneo nacional en lo más alto de la especialidad argentina.

A ellos se une también Mirko Marzi que juega en ese club desde hace un tiempo habiendo hecho sus primeras armas en Puerto Deseado y también Eduardo Calvo quien pasara por Puerto Santa Cruz en sus inicios.

Con esto serán ya varios los jugadores santacruceños que descollan en el vóley nacional lo que resume lo bueno que se trabaja en la provincia con la disciplina y con las figuras que van surgiendo en los principales equipos de la Argentina.