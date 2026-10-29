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El joven futbolista Mateo Bórquez, integrante de la categoría 2012 del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, viajará este 29 de octubre a Buenos Aires para participar de una nueva prueba futbolística en el Club Atlético Huracán, institución ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Esta oportunidad representa un nuevo paso en el camino deportivo del juvenil, quien había sido preseleccionado en mayo pasado, cuando captadores de Huracán visitaron las instalaciones del Boxing Club con el objetivo de observar y evaluar a jóvenes talentos de Río Gallegos.

Tras aquella primera experiencia, Mateo tendrá ahora la posibilidad de continuar demostrando sus condiciones, buscando avanzar en un proceso de evaluación que puede significar una importante oportunidad para su futuro futbolístico.

Desde el Atlético Boxing Club expresaron sus mejores deseos para este nuevo desafío y destacaron la importancia de que el jugador pueda disfrutar de cada momento de la experiencia, seguir aprendiendo y vivir esta oportunidad con la ilusión y la alegría de hacer lo que más le gusta desde pequeño.

Una nueva experiencia, un sueño que sigue creciendo y la posibilidad de representar al fútbol de Río Gallegos en una institución de relevancia del fútbol argentino.