Hasta el momento que llegaron jugaron cuatro partidos de esta Liga en Alemania, 5 a 7 con TTK, 9 a 11 con BTHC, 6 a 10 con Rissen y 7 a 10 con Klipper. El próximo fin de semana jugará frente al clásico, TTKM.

Mateo en noviembre pegó el salto del Atlético Boxing Club al Marienthaler de Alemania, quien milita en la segunda división de aquel país europeo. Morel tuvo muchos pasos por la selección santacruceña de Hockey.

Protagonista

La Opinión Austral habló con Mateo Morel, el cual se mostró contento por la victoria y espera con ansias el partido del próximo fin de semana frente al clásico de toda la vida.

“Me sentí mucho mejor, estaba metido por que eran muy importante los puntos, obvio que hubo momento que no me salían algunas cosas y me enojaba, pero me sentí bien en el partido y pudimos ganarlo por suerte, así que estoy muy feliz. Este fin de semana también es importante y con el clásico, contra TTKM en Marienthaler”, aseguró Mateo Morel.