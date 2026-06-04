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Matías Clavel: “Esta vez no nos despacharon”

“Por mi parte estoy contento. Llegamos a una final más. Ya es la cuarta en el año. Con la final del regional, la de ahora, la de cuarta división. Hay que darles un poco de templanza a estos jugadores porque son chicos muy jóvenes. Son el semillero del club. Muchos chicos 2006. 2007, 2008, 2009… Y muchos que hemos tenido en el trascurso de estos años” expresó Clavel apenas terminado el partido.

Además, agregó: “Estoy contento por ellos, por el esfuerzo que hacen todos los días. Creo que nos merecíamos un poco más y bueno, hoy estamos acá jugando una final con Escorpión, un gran rival”.

Sobre si en algún momento del campeonato dudó que su equipo podía llegar a la final, Clavel manifestó que “siempre creí en los procesos de estos jugadores, de los chicos jóvenes que hay que darles la oportunidad porque si no les damos la oportunidad acá terminan en cualquier lado y creo que este es el camino que tenemos que seguir como institución y como club”.

En ese sentido, destacó a Mayco Martínez, jugador surgido del club que seguirá su carrera en Huracán de Parque Patricios.

“Hoy tuvimos a Mayco, un chico 2009 que en julio se va a Huracán y es un orgullo para mí que esté representando a este equipo y jugando en la primera división”.

Por último, se refirió al rival en la final, Escorpión.

“Los partidos hay que jugarlos. Es un rival fuerte, con mucha experiencia, pero bueno nosotros poco a poco vamos ganando terreno en el campo y con los chicos estos hay que apoyarlos porque es algo lindo empezar a trabajar en inferiores y terminar dirigiéndolos en primera. Es lo más lindo que te puede pasar en el futbol” concluyó.

Mayco Martínez, defensor del Boxing que el domingo jugará su último partido antes de irse a Huracán. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Mayco Martínez: “Pase lo que pase siempre estamos juntos y unidos”

El defensor del Boxing dejó sus sensaciones apenas terminado el partido.

“Feliz porque este grupo se lo merece. Venimos laburando desde que arrancó el año. Pisando y pasando mierda así que muy feliz más que nada por mis compañeros y por esta institución hermosa” expresó.

Sobre el desarrollo de la semifinal, dijo que “cada vez que nos tocó cruzarnos con ellos siempre fue difícil. Siempre fue duro. Nos imaginábamos que iba a ser hasta lo último, que lo íbamos a pelear, pero con la fe en mis compañeros y en este grupo que laburar día a día y pase lo que pase siempre estamos juntos y unidos”.

Por último, se refirió a su ida al “Globo” de Parque Patricios.

“Laburo con mi familia el día a día. Ellos están siempre. Todavía estoy acá sueño con ganar algo con esta camiseta e irme más que feliz con este grupo”.

Juan Aguilar, lateral derecho de Boxing conversó con el móvil de LOA. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

El lateral derecho del Boxing, Juan Aguilar, también dialogó con el móvil de LOA sobre el partido y el pase a la final.

“Fue un partido trabado. Tratamos de salir a buscar con actitud como siempre y con Escorpión espero otro partido trabado como toda final contra un rival difícil. Vamos a estudiarlo y a seguir trabajando como siempre” destacó.

Gianluca Gironi, capitán del Atlético Boxing Club. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Finalmente, el capitán del equipo Gianluca Gironi, se refirió al partido y a su posición en el campo de juego.

“Fue un partido duro que lo ganamos con actitud y huevo. Pudimos sacar adelante un resultado muy difícil porque es un rival muy complicado Bancruz. Lo sabíamos en la semana y desde antes, pero pudimos hacer el gol al principio del segundo tiempo y aguantar el resultado” expresó.

Sobre el cambio de puesto de defensor central a volante, dijo que “lo había hecho en inferiores, después había dejado la posición, pero me voy acostumbrando de a poco, voy retomando un poco el conocimiento, pero igual estoy dispuesto a jugar donde sea mientras sea para el equipo” resaltó.

Sobre el rival en la final, aseguró que “va a ser un partido similar. Mucho choque. Creo que se va a ganar con actitud y alguna jugada suelta que quede ahí. Pero vamos a ser justos vencedores”.