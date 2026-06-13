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Atlético Boxing Club confirmó la renovación de Matías Clavel como director técnico de la Primera División luego de la obtención del Torneo Apertura 2026. La decisión fue dada a conocer por la institución a través de sus redes sociales, donde además se informó la continuidad de Jorge Cassin como preparador físico para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Desde el club destacaron que la medida representa un voto de confianza a un cuerpo técnico que logró importantes resultados deportivos y que, al mismo tiempo, se encuentra plenamente identificado con la historia y los valores de la institución.

El proyecto deportivo albiverde apuesta a fortalecer el vínculo entre las divisiones inferiores y el plantel de Primera División.

La dirigencia valoró no solo la reciente consagración en el certamen local, sino también el trabajo sostenido que se viene desarrollando durante los últimos años. Bajo la conducción de Clavel, el equipo albiverde consiguió consolidarse como uno de los protagonistas del fútbol santacruceño y tuvo una destacada actuación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025, donde alcanzó la final de la Región Patagónica.

Otro de los pilares del proyecto deportivo es la formación de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. En ese sentido, Boxing remarcó el compromiso del cuerpo técnico con el crecimiento de los jóvenes talentos y el fortalecimiento del vínculo entre el semillero albiverde y el plantel de Primera División.

La renovación de Clavel y Cassin también refleja la intención de la institución de darle continuidad a una planificación a largo plazo, basada en el trabajo diario, el sentido de pertenencia y el desarrollo integral del fútbol del club.

Con el título del Torneo Apertura como respaldo y nuevos desafíos por delante, Atlético Boxing Club buscará mantener el protagonismo durante el resto de la temporada 2026, apostando a un proyecto que combina resultados deportivos con el crecimiento de sus jugadores.