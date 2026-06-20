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Matías Díaz Hernández continúa consolidando su gran presente deportivo en Europa. El nadador de Río Gallegos logró el segundo puesto en el Campeonato Regional Italiano de Aguas Abiertas, disputado sobre una distancia de cinco kilómetros en Anguillara Sabazia, sumando un nuevo resultado de relevancia internacional en su carrera.

La destacada actuación forma parte de su preparación para uno de los desafíos más importantes de la temporada: la participación en la 72.ª edición de la Traversée Internationale du lac St-Jean, la tradicional prueba de aguas abiertas que se desarrollará entre el 18 y el 25 de julio en Roberval, Quebec, Canadá.

Considerada por muchos especialistas como el “Wimbledon de la natación”, la competencia canadiense es una de las más prestigiosas y exigentes del circuito mundial de aguas abiertas. El recorrido comprende 32 kilómetros a través del Lago Saint-Jean y reúne cada año a los mejores especialistas de la disciplina provenientes de distintos países.

Para Díaz Hernández, además, la prueba tiene un significado especial. El santacruceño ya dejó su nombre grabado en la historia de esta competencia al imponerse en la categoría masculina sin traje de neopreno, registrando un tiempo de 7 horas, 9 minutos y 18 segundos, una actuación que lo posicionó entre los grandes protagonistas del certamen el año pasado.

Desde la institución que representa celebraron el logro y destacaron el compromiso del nadador, quien sigue dejando en alto los colores celestes en cada competencia.

“Felicitaciones Mati. ¡Toda la familia Celeste celebra este nuevo paso y te desea el mayor de los éxitos en lo que viene!” postearon en sus redes oficiales.