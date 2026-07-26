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Díaz completó los 32 kilómetros del recorrido en las frías aguas del lago Saint-Jean, con una temperatura cercana a los 15°C, en una exigente prueba que integra el circuito internacional de ultra maratones de World Aquatics y que cada temporada reúne a los mejores especialistas del mundo.

El resultado adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el representante santacruceño llegaba como el defensor del título, luego de haberse consagrado campeón en la edición 2025. En aquella oportunidad escribió una página histórica para la natación argentina al imponerse en la 71ª edición con un tiempo de 7 horas, 9 minutos y 19 segundos, convirtiéndose en el primer argentino en más de 20 años en conquistar la tradicional competencia canadiense sin utilizar traje de neoprene.

Con este nuevo podio, Matías Díaz vuelve a confirmar su extraordinaria regularidad en la élite internacional y suma otro resultado de jerarquía a una trayectoria que continúa creciendo temporada tras temporada.

El nadador santacruceño con la medalla del 3° puesto.

Entre sus principales logros también sobresale el récord histórico conseguido en 2024 al cruzar el Río de la Plata, cuando unió Colonia (Uruguay) con Punta Lara (Argentina) en 8 horas, 51 minutos y 46 segundos, transformándose en el nadador más rápido de la historia en completar el cruce del río más ancho del mundo.

Ese mismo año conquistó la Maratón de Querétaro, en México, imponiéndose en la prueba de 30 kilómetros disputada en la Presa de Zimapán con un tiempo de 6 horas y 34 minutos, estableciendo además un nuevo récord personal bajo las exigentes condiciones de altitud de la competencia.

Díaz llegaba a esta edición com campeón defensor del título.

A nivel europeo, Díaz también dejó su sello al convertirse en bicampeón de la histórica Maratón de Ohrid, en Macedonia del Norte, tras quedarse con las ediciones de 2022 y 2025, enfrentando a varios de los mejores nadadores del circuito internacional.

Su palmarés se completa con la conquista de la tradicional Maratón Santa Fe-Coronda, considerada una de las competencias de aguas abiertas más emblemáticas y exigentes del calendario mundial, y con el segundo puesto obtenido en el Campeonato Regional de Italia, disputado en Anguillara Sabazia en junio de 2026 sobre una distancia de cinco kilómetros, como parte de su preparación para el circuito norteamericano.

En cada competencia de la que pariticipa, Matías Díaz lleva la bandera de Santa Cruz.

El tercer lugar conseguido en el Lago Saint-Jean reafirma el excelente presente deportivo del santacruceño, que continúa siendo uno de los máximos referentes argentinos de las aguas abiertas y mantiene su protagonismo en las competencias más importantes del mundo.